Tato znamení zvěrokruhu přibírají rychleji než ostatní. Není to jejich vina

Zatímco někdo může jíst cokoliv a nepřibere ani deko, někdo tloustne, i když se snaží jíst zdravě. Tloustnutní z velké části ovlivňuje i to, ve kterém znamení jsme se narodili. Některá znamení zvěrokruhu prostě přibírají rychleji než ostatní. Která to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození v Beranu patří mezi vášnivé osoby. Jejich ego je vysoko postavené. Věci musí jít podle jejich plánu a pokud se tak nestane, přepadne ho vztek a pocity selhání. Poměrně často propadá frustraci z toho, že není dokonalý a nikdy nebude. Nedokáže se s tím smířit. To pak vede i k přejídání a nabírání na váze. Jídlem se uklidňují a potlačují emoce. Shazování přebytečných kil je pro Berany velmi obtížné.

Berani se přejídají. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Tvrdohlaví Býci milují dobré jídlo a pohodlí. Hodně se jich dotýká, když jim někdo radí, že by měli zhubnout, protože oni přece sami nejlépe vědí, co dělat, zda mají nadváhu či nikoliv. Tyhle dobře míněné rady bere příliš osobně a považuje je za omezování své svobody a potěšení. Jídlo je pro ně odpočinek po tvrdé práci, ale když to přeženou, je to na nich vidět.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Víte, jak se říká Blížencům? Požírači stresu. Ať už je trápí práce, partner, přátelé nebo prostě jen každodenní shon a stres, řeší to sladkým dortíkem, zmrzlinou nebo sušenkou. A to několikrát denně. Cukr jim pomůže cítit se lépe, ale jen na krátkou chvíli. Za chvíli ho zase potřebují, a tak to jde pořád dokola. Dostávají se do neustálého přibírání na váze, ale nehubnou. To jim jde pak velice těžko. Zbavit se cukru je pro ně nepředstavitelná věc.

Blíženci milují sladké. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci tloustnou kvůli emocím, které silně prožívají. Jsou to citlivé osoby a často se v některých situacích cítí bezmocní a bezradní. Jídlo je pro ně řešením, únikem od reality a prostředek, kterým se utěší. Přejídání někdy bývá na denním pořádku a lednice je pro ně bezpečím, které hledají. Kila jdou nahoru a během života si někteří Raci “vypěstují” pěknou nadváhu. Mívají zdravotní potíže, ale nedokáží s tím nic dělat.

