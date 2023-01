Tato znamení zvěrokruhu touží po dokonalosti tak, že se až zcela zničí

Pokud jde o naše největší sny a touhy, většina z nás může potvrdit, že pro jejich dosažení udělá něco navíc. Jsou však znamení zvěrokruhu, která touží po dokonalosti ve všem svém snažení. Pro která znamení zvěrokruhu je snaha o celoživotní úspěch a dokonalost na prvním místě?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran ovládaný Marsem je poháněn konkurencí. Udělá, co je potřeba, aby si zlato odnesl domů, a často půjde do velkých, až riskantních vzdáleností, aby ho získali. Beran je prvním znamením západního zvěrokruhu, takže chce být první ve všem, co dělá. Beran je také znamení spojené se sebou samým, takže své vlastní potřeby staví před potřeby druhých.

Beran vám na cestě za svým úspěchem neodpustí ani minutu zpoždění. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Nenechte se zmást zábavností, kterou Lev oplývá. Pokud existuje šance, že mohou Lvi upoutat pozornost uznáním, vynaloží nemalé úsilí. Stateční Lvi, jako pevné ohnivé znamení, touží po kontrole a moci, takže mohou jít neúnavně za tím, co chtějí. Často touží být nejlepší. Vláda Slunce jim dává motivaci k úspěchu a k tomu, aby si je ostatní pro něco všimli.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou pečlivé a důkladné – tyto vlastnosti je posouvají na vrchol všeho, co si zamanou. Jejich posláním je uspokojit své osobní cíle a být vzorem i pro ostatní. Protože jsou proměnlivým znamením, kterému vládne inteligentní Merkur, dokážou rychle procházet všemi změnami a výzvami, které jim přijdou do cesty.

Panny jsou perfekcionisté a nesmí jim uniknout sebemenší chybička. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Bez ohledu na to, jaká překážka jim stojí v cestě, mají Kozorohové neochvějné odhodlání stoupat ve svých výkonech vysoko. Vládne jim desátý dům kariéry a veřejného obrazu, takže dává smysl, že se zaměřují na úspěch. Chtějí zanechat ve světě trvalou stopu. Toto zemské znamení ovládané Saturnem vyzařuje disciplínu a nebojí se tvrdé práce. Budou dřít tak dlouho, pokud to bude znamenat, že splní svá přání. Vláda Saturnu dává Kozorohu ochotu odkládat uspokojení a oběti pro vyšší účel.



