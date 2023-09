Tyhle dvojice znamení spolu těžko vyjdou. Jakmile se setkají, hrozí katastrofa

Co způsobí, že dva lidé spolu zůstanou navzdory rozdílným povahám, zatímco jiné vztahy se rozpadají, i když mají největší šanci spolu být do konce života? Z velké části za to může náš horoskop, tedy naše znamení zvěrokruhu. Které dvojice znamení spolu těžko vyjdou?

Beran – Ryby Vášnivé a ohnivé znamení Berana se s klidnými a meditativními Rybami prostě nikde neprotne. Jsou od sebe tak vzdáleni, že nemají vůbec nic společného. I když se prý protiklady přitahují, tak díky jejich protichůdným temperamentům a myšlenkám to v žádném případě neplatí. Berani se s citlivými Rybami pořád hádají. Zdroj: Profimedia Býk – Lev Skromný a domácky založený Býk se dostává do konfliktu s ohnivým a okázalým Lvem. Lidem ve Lvu se ve vztahu daří dobře, pouze pokud se naplňují jejich vysoké potřeby. S Býkem to právě často skřípe, protože nesdílí Lva potřeby, zejména peněz a luxusu. I jeho neustálou potřebu po pozornosti nemůže vystát. Blíženci – Štír Společenský a rozevlátý Blíženec si v žádném případě nerozumí se Štírem, i když se vzájemně přitahují. Štír však není ochoten akceptovat Blížencovo chování, který často bere vztahy na lehkou váhu a miluje poletování z jedné životní situace na druhou. Štír není tak proměnlivý a touží po hlubokém a kvalitním vztahu. Kozoroh - Lev V astrologii často platí, že zemská znamení nevycházejí dobře se znameními ohnivými. Typickým příkladem je Kozoroh se Lvem. Sluncem zalitý Lev je pro Kozoroha až příliš ohnivý a dobrodružný. Pro Lva je Kozoroh zase až moc vážný, ambiciózní a vlastně ho považují za nudného. Kozoroh připadá Lvům poměrně nudný. Zdroj: Profimedia Štír – Váhy Nejvíce nepochopené znamení zvěrokruhu? To jsou Štíři, protože ne každý jim přijde na chuť. Jakmile se však ocitnete v jejich kruhu důvěry, máte vyhráno. Jejich aura je velmi tajemná, oni sami však chtějí každého poznat až do morku kostí. Vzdušné znamení Vah je pro Štíry až příliš lehkovážné. Jejich emoce se prostě vůbec neslučují.