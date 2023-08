Znamení zvěrokruhu, které ničí závislost na internetu. Patříte k nim?

Při představě, že budete nějakou dobu bez internetu se děsíte nebo to berete jako součást určitého odpočinku? Existují znamení zvěrokruhu, která jen při pouhé představě být i několik hodin bez internetu propadá mdlobám. Kterých znamení se tato závislost týká?

Beran (21.3. - 20.4.)

Tak jako milují zrozenci ve znamení Berana život plnými doušky, tak i jejich závislost na internetu patří na přední příčku. Tito lidé se probouzejí a usínají s mobilem v ruce, a to ať již sledují nové módní trendy nebo sociální sítě, s knihou v ruce je opravdu neuvidíte.

Jsou tak závislí, že v noci nemůžou spát a přes den si svých blízkých téměř nevšímají. Měli by si dát od internetu chvíli pauzu, aby zjistili, jak může být realita pěkná.

Beran se probouzí i usíná s mobilem v ruce. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé narození ve znamení Blížence jsou neustále tak akční, že nepřetržitě potřebují být v kontaktu s přáteli. A to zejména přes sociální sítě. Neustále si s někým píšou, lajkují příspěvky a fotky druhých, jejich komunikace probíhá hlavně přes internet.

Blíženci jsou velmi přátelští, ale tak roztěkaní, že by jim chvíle, kdy nejsou připojeni k internetu, jedině prospěly. Hlavně po duševní stránce.

Štír (24.10. - 22.11.)

Workoholismus lidí ve znamení Štíra způsobuje, že tito lidé nejsou schopni odpoutat se od připojení na internetu ani na chvíli a už vůbec ne po celou dobu trvání dovolené. Vždy je uvidíte zalezlé v kavárně, jak na notebooku nebo s mobilem buď horečně pracují a nebo sdílí své nejnovější fotky. Bylo by fajn, být chvíli offline. Najednou by tak tito lidé zjistili, že se některé věci dají v pohodě stihnout i bez internetu.

Štírova dovolená dovolenou nepřipomíná. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi a jejich práce. Ale nejen ta. Také bezpočet zájmů, mezi které patří především hraní her na počítači. I lidem narozeným ve znamení Kozoroha by neuškodil pořádný internetový detox. Tito lidé si více než jiná znamení stěžují na bolesti hlavy a bolesti zad. Onemocnění nazývané tenisový loket není u nich žádnou výjimkou. Přitom odpověď je tak jednoduchá.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Kdo by řekl, že citlivé a intuitivní Ryby budou patřit do tohoto seznamu. Důvod je prostý. Zrozenci v Rybách, ne že by byli lenoši, ale tak nějak si umí udělat čas sami pro sebe. Nevýhodou je jejich hloubání snad úplně nad vším. A tak hloubají a hledají odpovědi na tisíce a jednu otázek, ne v knihách, ale na internetu. Jsou navíc schopni být neskutečně rozmrzelí při zmínce, že jsou závislí. Oni totiž v hloubi duše vědí, že je to pravda.

