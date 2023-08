Velký přehled povahy znamení zvěrokruhu: Od nejlepších po nejhorší

Jsou některá znamení lepší než jiná? Takto jednoznačně se to říct nedá, každé znamení má své pozitivní i negativní stránky. Přesto astrologové sestavili žebříček povah všech znamení zvěrokruhu od nejlepší po nejhorší.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Znamení Vodnáře astrologové považují za jedno z nejlaskavějších znamení zvěrokruhu. Tito lidé nesnášejí hádky, zvyšování hlasu a jsou poměrně benevolentní. Jsou velmi optimističtí, nenechají se nikým ovládat a umí naslouchat ostatním.

Vodnáři jsou velmi laskaví. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození ve znamení Panny jsou v tomto seznamu na druhém místě. K ostatním bývají uctiví, pomáhají potřebným, jsou vlídní a milí. Nemají rádi dlouhé a zbytečné konflikty, vždy se snaží najít kompromis a s každým vyjít po dobrém.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Znáte někoho ve znamení Vah? Pak jistě víte, že tito lidé jsou přátelští a trpěliví. Vždy jednají s rozvahou, proto se nikdy nedostanou do žádných problémů. Někdy bývají až příliš opatrní a trochu odtažití, vždy však jednají upřímně a poctivě.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou veselí a optimističtí a mívají dobré srdce. Když se však dostanou do nepříjemné situace, mohou být mírně nervózní a mívají sklon k přehánění. Nikdy to však nemyslí zle. Nebývají škodolibí, vždy jednají na rovinu.

Střelci mohou být mírně nervózní. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

V celém horoskopu nenajdete tak tvrdohlavé znamení jako je Býk. Nikdy však nejednají se zlým úmyslem, ale ta jejich umíněnost může občas někoho pěkně štvát. Mají totiž snahu provokovat ostatní k větší činnosti, větším výkonům, a to se nemusí každému líbit. Býci však bohužel málokdy uznají svou chybu, nechtějí přiznat, že se mýlili.

Beran (21.3. - 20.4.)

Sami sebe Berani nepovažují za velké choleriky, ale mívají občas takové záchvaty vzteku, že je lepší jim jít z cesty. Někdy se vůbec nekontrolují a dokáží zranit city druhých lidí. Mají však široké a dobré srdce, takže když se uklidní, svých slov litují a žádají o odpuštění.

Berani mají občas záchvaty vzteku. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Ach ti proměnliví Lvi! Kdo by se v nich někdy vyznal. Jejich povaha je proměnlivá jako jarní počasí. Někdy umí být velmi milí a štědří, jindy zase krutí a lakomí. Nemají rádi, když jim lidé odporují, obzvlášť, když poukazují na jejich chyby. Mají autoritativní sklony, chtějí o všem neomezeně rozhodovat.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

I když mívají Blíženci hodně pozitivních vlastností, dostávají se do spodních míst tohoto žebříčku. Je to proto, že mezi lidmi, ve společnosti působí milým a laskavým dojmem. V soukromí však bývají náladoví, dokážou se naštvat kvůli maličkostem a propadat dojmu, že jsou všichni proti nim. Někdy jsou až nesnesitelní.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Možná se vám to bude zdát nespravedlivé, ale Kozoroh si toto umístění v žebříčku zaslouží. Tito lidé bývají nesmírně hrdí, někdy až pyšní a někdy svou nafoukanost přehánějí. Bývají náladoví, a jakmile se jim něco nelíbí nebo se necítí komfortně, bývají útoční, zlí a arogantní.

Kozorozi bývají útoční. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby se často chovají doslova bláznivě. Když je vyrušíte z jejich snů a představ, bývají hodně nepříjemní. Často jsou také pěkně nepředvídatelní, nikdy nevíte, co od nich můžete očekávat. Spíš než přívětivost u nich převažuje mrzutost a tvrdost. Když k tomu přidáte škodolibost, která je jim vlastní, jsou to Ryby v pravém slova smyslu.

Rak (22.6. - 22.7.)

Citliví Raci nesnesou, když je někdo vodí za nos. Nesou to těžce, ale reagují na to velmi toxicky a nejdou daleko k ošklivým slovům a někdy i činům. Jsou schopni se mstít, to je jejich nejhorší stránka osobnosti. Dokáží se dostat do depresivní nálady, která pak vede k hádkám.

Raci jsou schopni ostatní špehovat a mstít se. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Žebříček povah zakončují Štíři, kteří mají spoustu negativních vlastností. Jsou tajemní a je těžké se v nich vyznat. Ti, kteří s nimi měli něco společného, možná už poznali i jejich sobectví a skrytou negativní energii. Když jsou Štíři nervózní, raději se od nich držte dál, umí být zraňující a krutí. Bývají zádumčiví, pomstychtiví a když chtějí, umějí snadno ostatní pěkně vydeptat.

