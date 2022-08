Znamení zvěrokruhu, která nejčastěji mění partnery: Tato jsou nejméně stálá

Patříte mezi ty, kteří zůstávají ve vztazích dlouhé roky, i když už nefungují? Anebo naopak mezi ty, kteří mění často partnery? Věděli jste, že i toto naše chování ovlivňují hvězdy a záleží v jakém znamení zvěrokruhu jsme se narodili?

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci jsou lovci, často a rádi loví ve všemožných vodách, dokud neuloví to, co chtějí. Jsou to extremisté ve všech milostných situacích. Bláznivou zamilovanost záhy vystřídá nuda a nezájem. A tak se zase vyhoupnou do sedla a jedou vstříc dalším dobrodružstvím. Střelci nejsou příliš věrné znamení, dokonce jsou z celého zvěrokruhu považováni za to nejnevěrnější.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ach ti okouzlující Blíženci! Je tak snadné jim podlehnout a oni to moc dobře vědí. Využívají svůj šarm dosyta a užívají si milostná dobrodružství více než často. A protože jsou to tak trochu rozdvojené osobnosti, nic si z nevěry nedělají a zase se vracejí ke svým partnerům bez jediné výčitky. Pozor na ně!

Rak (22.6. - 22.7.)

O lidech narozených ve znamení Raka se říká, že mají silně vyvinutý cit pro rodinu. To je sice pravda, ovšem až v pokročilejším věku. V mládí si užívají přízně opačného pohlaví, stále hledají štěstí v nových a nových vztazích. Jakmile se však dostatečně nasytí a zestárnou, hledají někoho, s kým založí rodinu a usadí se. Pak už na nevěru ani nepomyslí.

Svoboda a absolutní volnost. To vyžaduje ve vztahu většina Vodnářů. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1 - 20.2.)

Svoboda a absolutní volnost. To vyžaduje ve vztahu většina Vodnářů. I když mají stálého partnera, potřebují stále objevovat, poznávat a cítit se svobodní. Jakmile mu začnete něco nařizovat a ve vztahu ho omezovat, rozloučí se s vámi, v tom horším případě vás začne podvádět. Pokud se však smíříte s tím nebo vám nevadí, že má kromě vás i život, do kterého nepatříte, můžete si Vodnáře udržet. Záleží však, zda součástí jeho „druhého” života jsou i nevěry. Není proto divu, že také Vodnář často střídá partnery.

Zdroje: babinet.cz, www.yourtango.com