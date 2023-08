Jaké zvíře symbolizuje vaši duchovní sílu? Záleží na vašem datu narození

Každé znamení zvěrokruhu ovlivňuje široké spektrum různých planetárních vlivů. Jedním z nich je i naše duchovní zvíře. Co to znamená? Že každé znamení zvěrokruhu, má i své duchovní zvíře, které představuje naši osobnost a také vlastnosti. Vyjadřuje také způsob jakým jednáme v běžných situacích. Jaké duchovní zvíře astrologové přiřadili právě vašemu znamení?

Býk (21.4. - 21.5.)

Lidé narození ve znamení Býka mají své duchovní zvíře medvěda. Tito lidé, stejně jako medvěd, se vyznačují ohromnou fyzickou a duševní silou ale i určitou těžkopádností. Dokáží být také velmi umínění. Potřebují intenzivní pocit bezpečí a zajištění. Když se lidem narozeným ve znamení Býka nedaří, stáhnou se do sebe, stejně jako si medvěd vleze do své nory.

Býk má svou povahou blízko k medvědovi. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Zrozenci ve znamení Blížence jsou pohyblivé, vzdušné znamení, které dokáže procházet životem s neuvěřitelnou lehkostí bytí. Milují různorodost a změny jim nečiní vůbec žádné potíže. Tito lidé jsou extrémně přizpůsobiví, a zároveň i značně nestálí. Chtějí vše zkusit a pak spěchají dál, za jiným dobrodružstvím. Duchovním zvířetem pro Bližence nemůže být tedy nikdo jiný než motýl.

Rak (22.6. - 22.7.)

Znamení Raka je velmi citlivé, bývá i náladové a působí tak trochu vzdáleným dojmem. Lidé narození v tomto znamení jsou pohánění Měsícem a jeho duchovním zvířetem je los. Stejně jako Raci, jsou losi nepolapitelní a plaší, nechtějí ukázat své pravé já a stahují se do sebe, jen aby nemuseli čelit nepříjemným situacím.

Lev (23.7. - 22.8.)

Král večírků. Král zvířat. Není žádným překvapením, že lidé narození ve znamení Lva mají za své duchovní zvíře páva. Jsou majestátní, velkorysí a nejvíce ochranitelští ke své rodině a svým blízkým. Tito lidé bývají svým okolím vnímáni jako narcisté, potřebují být královsky zbožňováni a dávat na odiv své "peří".

Panna (23.8. - 22.9.)

Nejchytřejší zvíře v lese? Liška. Je ostrá, hbitá a vytrvalá, stejně jako lidé zrození ve znamení Panny. Tito lidé absorbují informace a využívají je ke zlepšení svého života. Dokáží přežít i v nepohodlí, jsou velmi přizpůsobiví, aktivní a bystří.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Povaze lidí narozených ve znamení Vah nejlépe odpovídá labuť. Umí být stejně okouzlující, vznešené, krásné a také ješitné. Lidé v tomto znamení jsou pravými znalci umění a krásy. Solí života je pro Váhy ocenění a láska druhých. Stejně jako jejich planeta Venuše, která tomuto znamení dominuje a ovlivňuje zejména hlavní rys Vah a tou je harmonie a dobrý vztah k lidem.

Okouzlující a ješitné, takové jsou labutě i lidé Váhy. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Málokdo se vyzná ve znamení Štíra. Jsou to lidé energetičtí. Vše, co si vezmou do hlavy, dotáhnou do konce, ale dovedou být i velmi mystičtí, až to lidi okolo nich považují za matoucí. Štíři za to nemohou, to postavení planet při jejich narození jim dalo do vínku silně vyvinutou intuici. Toto znamení je nejlépe reprezentováno hadem. Sdílejí podobné vlastnosti, umí být něžní, ale zároveň se neobávají kohokoliv zranit, pokud je zradí.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Panda je duchovní zvíře všech Střelců. I když se to totiž na první pohled nezdá, jsou stejně citliví. Střelec také dokáže být stejně roztomilý a chytrý. Dokáže přežít i za nepříznivých podmínek. Tito lidé zbožňují dobrodružství a jsou nesmírně svobodomyslní.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Duchovní zvíře lidí zrozených v Kozorohu je vlk. Podobně jako on se toulají ve smečkách, mají hluboký smysl pro rodinu, žijí podle pravidel a jsou absolutně seriózní. Vládne jim planeta Saturn, která klade důraz na dodržování životních předpisů. Lidé v Kozorohu bývají pro ostatní někdy trochu nudní a upjatí kvůli svým rutinním zvykům.

Vlci i lidé v Kozorohu by udělali všechno pro svou rodinu. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vtipný králík, to je Vodnář. Vládne mu planeta Neptun. Toto znamení je někdy tak trochu rebelské a nevyzpytatelné, tito lidé stále v životě hledají nové podněty. Stejně jako králíci i Vodnáři stále přemýšlejí o nové cestě, na kterou se vydat.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Jaké jiné zvíře, než delfín přísluší tomuto vodnímu znamení. Tito lidé jsou inteligentní, hraví, mírumilovní, tak trochu mimo realitu, jdou s proudem, jsou nápadití a velmi kreativní. Ryby jsou také velmi klidné, často meditují a v tichosti tráví hodiny i dny ve svém vysněném fantazijním světě.

Zdroj: www.lifestyleasia.com, timesofindia.indiatimes.com