S prvním adventem za rohem se mnoho z nás zastaví a přemýšlí, jak je možné, že rok utekl tak rychle? Zdá se, že právě teď bylo léto a najednou je to tu, připravujeme se na dobu plnou světel, tepla a radosti. Advent je doba, kdy máme příležitost zpomalit a odpočívat. Kdo si tuto dobu opravdu užije?

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blíženci, toto je vaše vánoční pohádka, kterou si musíte sami napsat. Představte si, že si uděláte punč, jeho vůně se rozlévá po celém domě a přináší s sebou příjemné vzpomínky na dětství. Zavrtáte se do deky, pustíte vánoční klasiku a necháte se unášet proudem klidu.



Letošní rok byl jako na horské dráze, ale konec roku bude pohoda a odpočinek. Je to čas, kdy můžete zapomenout na svět venku a soustředit se na sebe. A to je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat.

Blíženci, vůně punče se rozlévá po domě a vy píšete svou vánoční pohádku.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Panny, máte před sebou nádherné období adventu, plné tajemné vánoční atmosféry a dlouhých večerů. Jistě milujete tento čas skořicových svíček, voňavých perníčků a prvních vloček sněhu. Ale co kdybychom si tento čas udělali ještě zábavnějším?



Co kdybychom do toho všeho přimíchali špetku pikantní erotiky? Když si oblečete sexy kostým a la paní Santaclausová, nejen že si pohrajete s novou rolí a překvapíte svého partnera, ale také si vytvoříte novou vánoční tradici. A kdo ví? Možná vás to nakopne k tomu, abyste objevili další erotické hračky, na které po zbytek roku nebyl čas.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Střelci, toto období by mělo být vaším klidným útočištěm před bouří změn, které vás čekají hned na začátku příštího roku. Měli byste se ponořit do teplých objetí svých blízkých, nechat se unést vůní vánočního cukroví a pohodou svátečního období. Nechte se obklopit láskou a pozitivní energií, kterou vám vaši blízcí nabízejí.



Víte, co je na tomto období nejkrásnější? Je to čas, kdy se zastavíme a uvědomíme si, co je v našem životě opravdu důležité. Je to čas, kdy si uvědomíme, jak moc jsme za poslední rok vyrostli a jak jsme se vyvinuli. A to je přesně to, co byste měli udělat i vy, Střelci.

Střelci, nechte se unést vůní vánočního cukroví.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Milé Ryby, nejspíš se snažíte zahodit staré životní vzorce a nabíráte energii z nových začátků. Zvažujete, co všechno chcete v následujícím roce udělat a čeho dosáhnout. Nebo možná máte za sebou špatný rok a hledáte nové možnosti, jak se zlepšit.



Bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíte, uvědomte si jednu věc: minulost je výsledek a ten už nezměníte, je třeba se soustředit na nový rok s novými cíli a příležitostmi. Je tu velká šance, že potkáte někoho, kdo vás dokáže inspirovat a motivovat k tomu, abyste byly lepší verzí sebe sama. Možná už během adventu.

Zdroj: extra.cz