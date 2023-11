close info Profimedia

Renata Fikerová 2. 11. 2023 9:04 clock 3 minuty

Co dělá babičku nejlepší babičkou na světě? Jsou to její ještě teplé koláče přichystané na stole, když přijdete na návštěvu. Je to vyprávění o starých časech, které zní jako pohádka. Je to její objetí, které léčí všechny naše chmury. Milují nás a jsou tu vždycky pro nás. Které jsou ty nejlaskavější?

Beran (21.3. - 20.4.) Silné, tvrdohlavé a svérázné. Tak bychom mohli vnímat babičky narozené ve znamení Berana. Svoje vnoučata učí, jak přátelsky řešit konfliktní situace. Mají jemnocit, když se s dětmi baví o citlivých tématech a klidné probírání problémů je pro děti opravdovou výukou života. Babičky Beranky totiž dokážou zvládnout i ty nejtěžší konflikty s grácií baletky. Tato grácie se projevuje i při vytváření propracovaných rodinných večeří, kde se mění v pravé kuchyňské virtuosky. Beraní babičky jsou unikátní kombinací odvahy, energie a někdy i náladovosti. Mohou být rychlé v rozhodování a občas se nechají unést svými emocemi. Tyto rysy mohou být spojovány s dětským chováním, ale právě díky nim jsou z nich skvělé babičky. close info Profimedia zoom_in Beraní babičky jsou unikátní kombinací odvahy a energie. Rak (22.6. - 22.7.) Babičky narozené v Raku jsou specialistky na vytváření láskyplného domova pro svá vnoučata. Svou inteligenci a mazanost využívají k tomu, aby spojily rodinu a vytvořily příjemné prostředí plné harmonie a spokojenosti. Račice jsou známé svou emocionální citlivostí a vřelostí. Podobným způsobem pečují i o svá vnoučata, vždy s ohledem na jejich potřeby a zájmy. Tyto babičky jsou skutečné štědré duše. Jsou ochotné obětovat svůj čas, energii a někdy i peníze, aby udělaly svým vnoučatům radost. A i když jsou jejich vnoučata občas trochu drzejší a omylem je urazí, babičky Račice to neberou tak vážně. Vždyť kdo by mohl být naštvaný na to malé roztomilé stvoření, které právě zkouší své hranice? Vodnář (21.1. - 20.2.) Babička vizionářka, která řídí svět, kde jsou slova nástrojem pro učení, nikoli pro trestání. Svět, kde je láska a povzbuzení silou, která pohání mladé k výšinám. Je to svět, který babičky Vodnářky každý den budují pro svá vnoučata. Vodnářky jsou známé svou schopností řešit problémy. Jako ženy vzdušného znamení mají jedinečný pohled na svět. Dokážou překonat jakoukoli překážku svou kreativitou a inovacemi. Své děti a vnoučata učí hledět na svět z různých perspektiv a učí je, že neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Přestože mohou být někdy vnímány jako tvrdé, Vodnářky nikdy neztrácejí ze zřetele to, co je skutečně důležité. Ukazují svým vnoučatům, že slova mohou být silným nástrojem, který je možné použít k vytváření pozitivních změn. close info Profimedia zoom_in Vodnářky učí své děti a vnoučata hledět na svět z různých perspektiv. Ryby (21.2. - 20.3.) Babičky narozené ve znamení Ryb jsou jako vodní víly plné empatie a pochopení, které vnoučata milují. A není divu. Ryby jsou úžasné babičky. Jejich předností je trpělivost, která jim umožňuje vydržet s vnoučaty v každé situaci, ať už je to hra na zahradě nebo domácí úkoly. Ryby jsou navíc mistryně v hlubokém soucítění a umění citlivého vnímání emocí druhých. Díky tomu dokážou pochopit, co se děje v srdcích jejich vnoučat, ať už prožívají radost, smutek nebo vztek. Rybí babička je jako moudrá voda, která se dokáže přizpůsobit jakékoliv nádobě, v tomto případě emocím svých vnoučat. A co je nejlepší na Rybách jako babičkách? Nikdy nerozlišují mezi svými vnoučaty. Každému věnují stejnou pozornost a lásku, bez ohledu na to, zda je to nejstarší nebo nejmladší, kluk nebo dívka. V jejich očích jsou všechna vnoučata stejně důležitá a jedinečná. Související články close Horoskopy Statečné a silné ženy podle horoskopu: Tato znamení vydrží víc než kdejaký chlap close Horoskopy Vysoký věk ve zdraví: Těmto znamením zvěrokruhu to hvězdy dopřávají nejčastěji. Patříte k nim? Zdroj: knowinsiders.com, pinkvilla.com

tag Babička Emoce Zvěrokruh

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít