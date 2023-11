Zavřete oči a představte si svůj vysněný domov. Místo, které rezonuje s vašimi potřebami, hodnotami a životním stylem. Takový domov, který vás nejen obklopuje a chrání, ale také odráží vaši osobnost a pro vás ideální styl bydlení. Vaše znamení má vliv i na to, co by mělo být součástí vašeho domova.

Beran (21.3. - 20.4.)

Domov energetických Beranů by měl být místem, kde se cítí uvolněně a pohodlně a kde mohou načerpat síly pro další dobrodružství. Beran nemá čas na zbytečné starosti s nefunkčními spotřebiči nebo nesprávně seřízenými nábytkovými kusy. Charakterizuje ho vášeň, síla a odvaha, což vede často k tomu, že ladí svůj byt do výrazných barev, kde dominuje červená.

close info Profimedia zoom_in Berani ladí svůj byt do výrazných barev, kde dominuje červená.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býkův palác je tím nejlepším ze dvou světů. Je to místo, kde se pohodlí setkává s trvanlivostí. Kde kvalita není kompromisem. Kde se každá koruna promění v trvalou hodnotu. Každý kout září odrazem opulence a výjimečnosti.

Rohová sedačka nejenže pohlcuje stres dne, ale je tak pevná a robustní, že by mohla sloužit několika generacím. Býk je nejšťastnější, když sedí na své zahradě ve svém oblíbeném pohodlném křesle, obklopen květinami a ponořen do svého světa zahradničení.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Když vstupujete do bytu Blížence, první věc, které si všimnete, jsou velká okna. Jako by tím chtěl Blíženec ukázat, že jeho byt je otevřený světu. Závěsy nebo žaluzie? Ty by mohly jeho výhled na svět omezit, a to Blíženec nedovolí. Láska k světlu a čerstvému vzduchu je pro něj přirozená.

Může se zdát, že byt Blížence je plný chaotického uspořádání. Ale pro Blížence je to útulný chaos, kde má všechno své místo a dává smysl. Je to způsob, jak vyjádřit svou dvojí povahu a touhu po nových informacích.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci vidí krásu ze starých časů. Milují pocity, které jim starožitnosti přinášejí. Je to důkaz toho, jak hluboko dokáže jít Rakova láska k minulosti a jak moc dokáže ocenit hodnotu poctivých věcí. Příště, když budete mít pocit, že se vaše domácnost topí v nepotřebném harampádí, můžete si vzpomenout na Raka a možná vás to přiměje vidět tyto věci jinýma očima. Protože pro Raka je to všechno o lásce. Lásce k minulosti, lásce k historii a lásce ke všem starým věcem, jejichž příběhy stojí za to vyprávět.

Lev (23.7. - 22.8.)

Domov Lva musí být grandiózní. Ne, nemusí to být zámek nebo luxusní vila, ale interiér musí být nápaditý a musí odrážet jeho královskou povahu. Ideální domov Lvů by měl být palác, kde mohou ukázat svůj smysl pro styl a krásu. Lvi upřednostňují živé barvy, zejména zlatou a červenou. Mají rádi luxusní materiály jako jsou samet, hedvábí nebo kožešiny. Jejich domov je jako šťavnatý steak – bohatý, nápadný a nezapomenutelný. Vše, co vyhovuje jejich potřebě být středem pozornosti.

close info Profimedia zoom_in Okázalý palác Lvů, kde mohou královsky vládnout.

Panna (23.8. - 22.9.)

Začíná to již u dveří. Představte si, že vcházíte do bytu Panny. Když vstoupíte dovnitř, udeří vás vůně čistoty a svěžesti. Podlahy jsou tak lesklé, že by se v nich dalo vidět vlastní odraz. Nábytek je bez smítka prachu, jako by byl právě vyroben a instalován. Panny šetří dekoracemi, protože ví, že méně je někdy více.

Namísto nepřeberného množství ozdob a výzdoby najdete v jejich bytě pečlivě vybrané předměty, které dokonale ladí s celkovým designem bytu. Ten je často založen na přírodních materiálech, na dřevě a kameni, které přinášejí do bytu kousek přírody.

close info Profimedia zoom_in V bytě Panny najdete pečlivě vybrané předměty, které dokonale ladí s celkovým designem.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy jsou znamením, které ví, jak spojit roztomilost a útulnost do dokonalé harmonie. A to je to, co dělá jejich obydlí tak jedinečným. Je to jako kdyby se ocitli v malé kavárně, kde je každý detail pečlivě vybrán, každý kousek nábytku a každý předmět má svůj příběh. A vše je navrženo tak, aby podpořilo pocit pohodlí a štěstí. Váhy jsou sběrateli krásy, jejichž sbírky malých a cenných předmětů jsou jako výstava, která dokáže okouzlit každého návštěvníka.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři preferují domovy, které se nacházejí blízko vodních toků nebo mají nějaké spojení s vodou. Může to být třeba dům u jezera, byt s výhledem na řeku nebo vila s bazénem. Jejich domov by měl být místem, kde se mohou cítit v bezpečí a soukromí, daleko od ruchu světa. Mají rádi temné a tajemné prostory, které jim umožňují ponořit se do svých hlubokých myšlenek a emocí.

Byt Štíra bývá plný starožitných artefaktů, uměleckých děl a vzácných knih, které odhalují jeho hlubokou touhu po vědění a pochopení světa. Každý kousek nábytku má svůj příběh a jeho skrytý význam je třeba rozluštit.

close info Profimedia zoom_in Tajemná podzemní jeskyně Štírů plná pokladů.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelec je znamení svobody, dobrodružství a nekonečné touhy po poznání. A toto vše se odráží v jeho bydlení. Je to otevřené pozvání k cestování, objevování a učení se. Když vstoupíte do domu Střelce, budete mít pocit, jako byste právě přistáli v cizině.

Nábytek vypadá, jako by pocházel přímo z exotických koutů světa, ve kterých Střelec byl nebo do kterých se chystá cestovat. Stále ale platí, že nejlepší zážitek je ten, který si sami prožijete. Možná vás Střelec nyní inspiroval k tomu, abyste otevřeli své domovy, své srdce a své mysli novým zážitkům a dobrodružstvím, která vás mohou obohatit.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh si rozumí s penězi. Vydělává je, ale neplýtvá jimi. Proto si nákupy pečlivě rozmyslí a vybírá je s precizností chirurga. Kvalitou musí opojně vonět každý detail v domě opravdového Kozoroha. Představte si, že jste vstoupili do světa, kde každý kousek nábytku, každá látka a každá podlaha vyzařuje luxus a trvalou hodnotu. Pro něj je kvalita více než jen věc. Je to zážitek. Je to pocit.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Nemusíte být astrolog, abyste porozuměli tomu, jak Vodnář využívá svůj životní prostor k maximalizaci svého pohodlí a efektivity. V jeho bydlení se odráží vrozený smysl pro originalitu. Jedním z hlavních rysů bydlení Vodnářů je jejich minimalismus. Méně je více, je jejich heslo, a očekávají, že jejich nábytek bude multifunkční a praktický. Ať už se jedná o stůl, který se rozkládá na postel, nebo o skříň, která slouží jako knihovna, Vodnář je schopen vytvořit inovativní řešení, která usnadní běh domácnosti.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou bytosti, které mají duši vznášející se v oblacích a přesně toto duchovní poselství se odráží i v jejich domovech. Nečekejte žádné konvenční řešení. Nečekejte obyčej. U Ryb objevíte něco, co jinde nevidíte. Ryby jsou umělecky založené a jejich domov je výrazem jejich duše. Je jako otevřená kniha plná barev, kouzel a tajemství, která se neustále mění a překvapuje. Je to jako velká hra, kde každý den objevíte něco nového.

Zdroj: horoskopy.cz