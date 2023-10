Některé ženy dostaly od hvězd při svém narození nadílku v podobě věčného mládí. Tato ženská znamení dostala do vínku dar. Čím více stárnou, tím jsou krásnější. Patříte mezi ně i vy?

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvice jsou známé jako ambiciózní, sebevědomé ženy. Mají neuvěřitelnou schopnost rozsvítit každou místnost svou tryskající silnou energií. Ženy ve znamení Lva mají smysl pro sebelásku. Skvěle o sebe pečují, jak emocionálně, tak fyzicky. Jsou nádherné a s přibývajícími léty se tato Lví ohnivá krása ještě zintenzivňuje. Hvězdy jim zkrátka nadělily štěstí a umění stárnout s přirozenou elegancí. Zároveň si ale zachovávají svou vášnivou jiskru.

close info Profimedia zoom_in Ženy ve Lvu svou energií rozzáří každé místo.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Ženy Vodnáři jsou stále nespokojeny se svým vzhledem. Vždy, když je vidíte, mají nový účes, nové oblečení. Často mění styly a stále se snaží zdokonalovat po vzhledové stránce. Šaty podle nejnovějších trendů, vlasy vždy podle poslední módy. Vždy jsou vyfintěné a i z dálky je vidět, že o sebe pečují. To samé platí u sportu. Vodnářky jsou krásnou postavou posedlé a dávají si na ní velmi záležet.

Ve stáří si zachovávají mladistvou energii tím, že se obklopují mladými lidmi, ze kterých nasávají hravou a svižnou energii. Rovněž si stále zakládají na svém vzhledu a to všechny přitahuje jako magnet.

close info Profimedia zoom_in Vodnářky se starají velice pečlivě o svůj vzhled i ve stáří a je to vidět.

Beran (21.3. - 20.4.)

Síla, láskyplné srdce a obětavost. Tato tři slova charakterizují ženy v Beranu. Rodina je pro ně základ vesmíru. A právě i kvůli rodině zůstávají Beranice stále svěží a ve stáří to pro ně platí dvojnásob. Jsou to neodolatelně atraktivní a krásné ženy. Zůstává jim mladistvá energie a je s nimi radost být. Umí se upřímně radovat, a i když se vyskytne nějaký ten mráček, těmto ženám převážně do života svítí slunce. A když je oblačno, poperou se s tím, a přitom si stále zachovají svůj šarm.

close info Profimedia zoom_in Ženám v Beranu může každý jejich vzhled závidět. Jsou pořád atraktivní a neskonale krásné.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy Blíženci se mohou zdát jako rozporuplné znamení, ale jedno se jim musí nechat. Ve stáří vypadají tak skvěle a jsou tak svěží a krásné, že na nich ostatní můžou oči nechat. Zaměřování se na stres a dělání si hlavu se zbytečnostmi je doba pro tyto ženy dávno minulá. Naučily se, že právě uvolněnost a svěží mysl je základ pro mladistvý vzhled. Žijí přítomným okamžikem, vnímají své tělo a jeho potřeby, a proto si zachovávají veškerý půvab a sympatie okolí.

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.londra.today