Čínský horoskop je stále obklopený závojem tajemství. Nicméně, je zcela nepochybné, že jeho hluboké kořeny sahají až do starověké Číny. Tato dávná forma astrologie je založená na 12letém cyklu, přičemž každý rok je spojen s určitým zvířetem. Které z těchto zvířat je nejzuřivější?

Drak

2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1016, 1904

Drak je symbolem moci, autority a ambice. Je to zuřivý bojovník, který dokáže překonat jakoukoli překážku. Má vrozenou odvahu, silnou vůli a neúnavnou energii.

Draci jsou podle čínského horoskopu charismatické osoby, které mají přirozenou schopnost přitahovat ostatní. Jsou silní, odvážní a mají sklon k dominanci. Jejich zuřivost a energie se odráží v jejich nezdolné touze po úspěchu a sebevyjádření.

Nicméně, zuřivost Draka není synonymem pro agresivitu nebo negativní emoce. Naopak, je to hořící vášeň, která Draky pohání dopředu, inspiruje je k velkým činům a motivuje je k tomu, aby se stal nejlepší verzí sebe sama.

Draci jsou podle čínského horoskopu zuřiví bojovníci.

Tygr

2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, 1902

Tygr, král čínského horoskopu, je bezesporu jedním z nejcharizmatičtějších a nejúchvatnějších znamení. Je to skutečný válečník, který nikdy neustupuje před výzvou a je vždy připraven bojovat za to, v co věří.

Tygři jsou známí svým neohroženým duchem, vášnivým srdcem a impulzivitou. Jsou velmi ambiciózní a nebojí se riskovat, pokud to znamená dosáhnout svých cílů. Jejich silná a odvážná povaha je často považována za zuřivou, ale ve skutečnosti je to jen projev jejich nezdolné vůle a odhodlání.

Nicméně, stejně jako divoký tygr, i lidé narození v roce Tygra mohou být někdy nepředvídatelní a výbušní. Jejich zuřivost může být občas překážkou v jejich vztazích s ostatními lidmi. Pokud se naučí svou energii správně směrovat, mohou dosáhnout velkých úspěchů a stát se inspirací pro ostatní.

Jaké je vaše čínské znamení

Krysa

2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, 1900



Buvol

2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, 1901



Zajíc

2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, 1903



Had

2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, 1905



Kůň

2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906



Koza

2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907



Opice

2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908



Kohout

2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909



Pes

2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910



Vepř

2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911



Zdroj: express.co.uk