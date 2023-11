Náš psychický stav a fyzické zdraví jsou jako dvě strany mince. Pokud je jedna strana poškozena, druhá strana nezůstane nedotčená. Tělo a mysl jsou spojené nádoby. Jak naše duševní stavy a emoce ovlivňují naše zdraví?

Stres, úzkost a depresi často odsuzujeme jako "jen" duševní problémy. Dlouhodobý stres, například, může narušit náš imunitní systém a zvýšit riziko infekcí a zánětů. Úzkost může vést k svalovému napětí a bolestem hlavy. Deprese může ničit náš spánek, stravovací návyky a celkovou vitalitu.



Psychosomatika nám připomíná, že tělo a mysl jsou nerozlučně spojeny, a že péče o oba tyto aspekty je klíčem k celkovému zdraví a pohodlí jedince. Cílem tohoto článku není, abyste se trápili a něco si vyčítali, ale přes poznání problému zkusili najít řešení.

Angína, zánět mandlí

Potlačování emocí a slov může mít na naše tělo doslova devastující účinky. Jedním z nich je například dlouhodobý stres a napětí, což způsobuje oslabení imunitního systému, který vede k zánětu mandlí či angíně. Příčina? Neschopnost mluvit sám za sebe, strach se plně vyjádřit, potlačení pocitů hněvu. Znáte to?



Ale co s tím? Jak se zbavit nepříjemně staženého hrdla a jak se otevřít světu? Jak se nebát mluvit, vyjadřovat svůj názor a nesouhlas? Jak promluvit jasně a zlehka a naučit se srozumitelně vyjádřit vše, co si přejeme?



Co můžete udělat pro zlepšení svého zdraví a komunikace:



Sebereflexe: Uvědomte si své pocity a emoce. Snažte se lépe pochopit, co vás trápí, a hledat způsoby, jak se s tím vyrovnat zdravým způsobem.



Podpora: Hledání psychologické podpory nebo konzultace s terapeutem může pomoci zvládat stres a emocionální problémy.



Komunikace: Učte se komunikovat jasně a otevřeně. Hovořte o svých pocitech, názorech a potřebách s důvěryhodnými osobami. Učte se řešit konflikty a nebojte se vyjádřit svůj názor, pokud je to třeba.



Zvládání stresu: Učte se techniky pro zvládání stresu jako je meditace, cvičení a relaxace.

close info Profimedia zoom_in Neschopnost se plně vyjádřit může vést k bolesti krku.

Bradavice

Tvrdit, že bradavice jsou výhradně projevem nenávisti, obav ze života a nejistoty, je zjednodušením situace. Bradavice jsou benigní kožní léze způsobené viry a jsou běžným problémem, který může postihnout lidi bez ohledu na jejich emocionální stav. Zároveň však existuje komplexní spojení mezi tělem a duší, a naše emocionální a psychické pocity mohou mít vliv na naše fyzické zdraví.



Místo toho, abychom sami sebe nenáviděli, je důležité pracovat na sebedůvěře a pozitivním postoji k sobě. Emocionální podpora a učení se zvládat stres a negativní pocity jsou klíčem ke zdraví a pohodlí. Hledání lásky k sobě samým a vyrovnávání se s nejistotou může mít pozitivní vliv na celkové zdraví a pohodu.



Bradavice jsou tedy především dermatologickým problémem, který lze léčit. Léčba bradavic může zahrnovat různé metody, včetně lékařských procedur nebo volně prodejných přípravků. Pokud máte bradavice a cítíte se kvůli nim nejistí, je rozumné konzultovat je s lékařem nebo dermatologem, kteří vám mohou nabídnout informace a možnosti léčby.

Cukrovka

Říkat, že cukrovku výhradně způsobuje smutek, stres a touha po sladkých věcech, by bylo nepřesné. Cukrovka je složitým onemocněním, které je ovlivňováno genetickými faktory, životním stylem, stravovacími návyky a mnoha dalšími faktory. Ale duševní zdraví může hrát určitou roli v kontrole cukrovky a vliv na to, jak se člověk s touto nemocí vyrovnává.



Zde je několik způsobů, jak může duševní zdraví ovlivnit cukrovku:



Stres: Stres může zvýšit hladinu cukru v krvi, což může být problematické pro lidi s diabetem. Učení se lépe zvládat stresové situace a najít relaxační techniky může pomoci udržovat krevní cukr pod kontrolou.



Deprese a úzkost: Deprese a úzkost mohou vést k nedostatečnému dodržování léčebného režimu, jako je nevhodná strava a nedostatečná fyzická aktivita. To může ovlivnit kontrolu cukrovky. Důležité je hledat psychologickou podporu a léčbu, pokud máte depresi nebo úzkost.



Stravovací návyky: Někteří lidé se mohou obracet k jídlu, zejména k sladkostem, jako způsobu, jak se vyrovnávat se stresem nebo emocemi. To může mít nepříznivý vliv na hladinu cukru v krvi. Významným krokem může být konzultace s nutričním odborníkem nebo psychoterapeutem, abyste se naučili zdravější způsoby, jak se vyrovnávat se svými emocemi.

close info Profimedia zoom_in Někteří lidé zajídají stres čokoládou.

Zuby

Silné a zdravé zuby mohou být spojovány s rozhodností a sebevědomím. Rozhodujete se snadno a rychle? Nebo jste váhavý typ a lpíte na věcech, které máte dávno pustit.

Když máte zdravé zuby, můžete se cítit jistěji, a to může pozitivně ovlivnit váš přístup k rozhodování a řešení problémů. Co když je to ale naopak. Zuby vás bolí a přemýšlíte, co s tím.



Konzumace sladkostí: Emoční stavy, jako je stres nebo deprese, mohou vést k nezdravým stravovacím návykům, včetně nadměrné konzumace sladkostí. To může způsobit zubní problémy, jako je zubní kaz.



Bruxismus: Bruxismus je stav, při kterém člověk silně stiskává čelisti při běžných aktivitách, jako je kousání nebo spánek, při kterém pak dochází k obrušování zubů. Tento problém může být spojen s emocionálním stresem a úzkostí. Lidé, kteří trpí stresem, mohou podvědomě tisknout čelisti a tím si poškozují své zuby nebo mají bolesti hlavy.



Celkem lze konotace spojené se zuby vnímat v pozitivním světle. Udržování zdravé ústní hygieny a péče o zuby může přispět k posílení této symboliky a vytvoření pozitivního dojmu.

Zdroj: zdravickoboskovice.cz