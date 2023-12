close info Profimedia

Kristýna Stoklásková 14. 12. 2023 12:30 clock 2 minuty

Představte si chladné večery, kdy se venku prohání vločky sněhu a vy sedíte u krbu s horkou čokoládou. Myslíte si, že to je vše, na co se můžete těšit? Opak je pravdou. Zima je dobou žhavých a vášnivých milostných příběhů. Pokud jste narozeni pod jedním z těchto čtyř znamení, máte se na co těšit!

Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci, vy jste jako perly v mušli. Navíc vás čeká překvapení, které vás změní. Nový milostný vztah přinese vašim zimním dnům nové teplo a rozzáří vaše nejtemnější chvíle. Láska vás zahřeje u srdce jako hřejivý šálek kakaa a donutí vás vidět svět jinýma očima. Naučíte se vážit si malých okamžiků a objevíte nové pohledy na lásku. close info Profimedia zoom_in Blíženci, nový milostný vztah přinese vašim zimním dnům nové teplo. Lev (23.7. - 22.8.) Lvi, vy jste jako majestátní korálové útesy. Vaše silná a vášnivá osobnost se pod vlivem horké zimní lásky změní. Objeví se u vás nová jemnost a něha, která změní váš způsob myšlení a jednání. Láska pro vás bude jako vlna, která změní nejen vás, ale i svět kolem vás. Zima se pro vás stane obdobím znovuobjevování a sebeobjevování, které promění vaše vnitřní já. Štír (24.10. - 22.11.) Štíři, vy jste jako tajemné hlubiny oceánu. Vaše tvrdé a chladné srdce začne tát pod tíhou nových a žhavých pocitů. Naučíte se význam skutečné blízkosti a spojení, když se vydáte na toto nové dobrodružství lásky. Zima pro vás bude jako teplý proud mořské vody, který vám přinese obnovu a skutečnou vášeň. Ryby (21.2. - 20.3.) Ryby, vy jste jako jemné mořské vlny, které objímají pobřeží. Žhavá zimní láska vstoupí do vašeho života jako silný příliv a změní váš každodenní život. Prožijete chvíle nekonečné radosti a štěstí, na které budete vzpomínat zbytek života. Zima se pro vás stane obdobím duchovního probuzení a emocionální obnovy, které vám přinesou intenzivní a horké pocity. Zima může být chladná a krutá, ale je také obdobím změn a nových začátků. Ať už jste Blíženec, Lev, Štír nebo Ryba, můžete se těšit na žhavou zimní lásku. Ale nezapomeňte, že láska je nevyzpytatelná a může zaklepat na dveře i jiným znamením. Buďte otevření změnám a připraveni přijmout lásku, když přijde. Zima může být chladná, ale určitě bude plná hřejivých emocí. Související články close Horoskopy 4 znamení, která chcete mít za přátele. Rozdávají ty nejlepší životní rady close Horoskopy 3 znamení, která se omlouvají až příliš často. Začnete je za to bytostně nesnášet Zdroj: actualno.com

tag Horoskop Láska Zima

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít