Máte doma hladovce? Znáte ženu, která se cpe ohromným množstvím jídla? Mnoho lidí miluje jídlo, pro některé je však doslova vším. Dokáží jíst takové množství každý den, že je to až k neuvěření. A vůbec přitom netloustnou. Jaká znamení zvěrokruhu mezi ně patří?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé ve znamení Berana se nikdy v jídle nedrží zpátky a nikdy neřeknou ne, když jim někdo nabídne něco k snědku. Dobré jídlo, pohostinnost a dobří lidé u stolu, to je to, co Berani milují. A když se ten stůl prohýbá dobrotami, je Beran naprosto šťastný a spokojený.

Vášeň projevuje i u jídla, rád si pochutnává na stravě bohaté na bílkoviny, které potřebuje pro svaly a sílu, kterou je pověstný. Berani mohou jíst ve kteroukoliv denní i noční hodinu a jakékoliv množství, přičemž mají to štěstí, že nepřiberou ani deko. Proč? Veškeré přijaté kalorie okamžitě spálí.

close info Profimedia zoom_in Beran nikdy neřekne ne, pokud jde o jídlo.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci se jídlem uklidňují, poměrně často trpí nervozitou a bývají podrážděni. Jakmile se cítí nejistí nebo se dostanou do nekomfortní situace, začnou se v nich prát jejich dvě rozdílné osobnosti. Upokojit je může jedině jídlo, a to zejména sladké.

Nesnášejí, když jim kručí v žaludku, a tak neustále něco shánějí k snědku. Když je nablízku zmrzlina, jsou schopni sníst celá kilová balení na posezení. Kupodivu jim to nepřidává na váze.

Rak (22.6. - 22.7.)

Většina lidí ve znamení Raka považuje jídlo ze jedno z největších potěšení v životě. Jsou schopni se přejídat, a to jak během, tak i v noci. Raci jsou vodní znamení, a proto není divu, že se cpou vším, co žije v moři.

Milují středomořskou kuchyni, které se nikdy dostatečně nenabaží. Doslova se cpou mořskými plody, rybami, čerstvým chlebem, ovocem i olivami. Vše zapíjejí litry vína, nikdy nemají dost. Jídlo si užívají a nepřibírají. Je to tím, že si vždy vše vychutnávají v klidu a bez stresu.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Nic a nikdo nemůže zastavit Střelce v jejich chuti k jídlu. Pro tohle vášnivé znamení je jídlo to nejdůležitější. Ochutnává cokoli, vyhledává ty nejlepší restaurace a jeho dobrodružná duše ho žene poznávat stále nová místa ve světě, aby mohl ochutnat místní gastronomii.

Nijak se neovládá v množství snědených pokrmů, často kombinuje chutě a přejídá se. Nerad se dělí s ostatními, a pokud se chvíli zdržuje doma, rád vaří. Je neustále v pohybu, a tak nikdy neztloustne, i když se od rána do večera cpe vším možným.

close info Profimedia zoom_in Vášnivý Střelec si užívá všechny radosti života, takže i dobré jídlo.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Jakmile by se měli lidé narození ve znamení Vodnáře vzdát jídla, začnou se neuvěřitelně vztekat. Jsou to sice velmi hodní lidé, mají však jednu špatnou vlastnost, a tou je chamtivost. Zejména, co se týče jídla. Patří mezi výstřední znamení zvěrokruhu, a tak zkouší neobvyklé a netradiční recepty, rád vaří a experimentuje. Od přebytečných tuků ho vždy zachrání speciálně upravená dieta, při které však nikdy nehladoví.