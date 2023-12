Představte si to. Probouzíte se do klidného nedělního rána. V ruce držíte šálek voňavého kafe a z okna pozorujete první zimní vločky. Pak otevřete svůj oblíbený horoskop na 3. prosinec a najednou... záříte. Vaše znamení je jedno ze tří, které mají nejkrásnější horoskop pro tento den.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny, jste kapitánem své vlastní lodi. Před vámi je bouře a váš kompas ukazuje na sever. Ale jak víte, kam se vydat, když se všechno kolem vás točí? Je to jednoduché. Musíte se zastavit, zamyslet se a sestavit si seznam.



Seznam je váš námořní deník, váš plán do budoucna. Je to něco, co vás povede krok za krokem. A když si ho sestavíte a uspořádáte, dosáhnete maximální produktivity.



Tento den je pro vás zvláštní. Je to den, který vám umožňuje zažít krásu života v jeho plné šíři. Je to den, kdy se cítíte naplnění, spokojení a šťastní. Je to den, který vám umožňuje cítit se, jako byste byli součástí něčeho většího, něčeho, co přesahuje hranice vaší vlastní existence.

close info Profimedia zoom_in Panny, seznam je váš námořní deník, váš plán do budoucna.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Zamilovali jste se někdy do oblohy? Představte si sebe jako Střelce, jak stojíte na prahu svého domova, díváte se do nekonečného vesmíru a nacházíte tam svůj vlastní prostor. Vládne zde energie Venuše ve Vahách, která vás obklopuje a přitahuje vás do svého tajemného světa. To je místo, kde se cítíte nejvíce sami sebou, kde jsou vaše myšlenky pochopeny, vaše srdce je spojeno a vaše duše je milována. Je to prostor, kde můžete jen tak být.



Se silou Luny v Panně je na obzoru nejen změna adresy, ale pravděpodobně i romantický závazek. Dokonce i témata kolem dětí budou součástí této nové kapitoly. Jak nádherné by to bylo, pokud by se to stalo skutečností?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Jste na začátku nové éry, milé Ryby, která je natolik intenzivní, že se během vašeho života už nebude opakovat. Je to jako vstoupit do neznámého světa plného slibů a možností. Jste na prahu nového života.



Luna v Panně je stejná jako supernova, která rozzáří tmu vašich nejhlubších myšlenek a pocitů. Je to jako záblesk světla, který vám umožní vidět věci takové, jaké skutečně jsou. To je vaše šance pochopit, co je realita, a ne pouze vaše vnímání.



Venuše ve Vahách je v kvadratuře s Plutem v Kozorohu. Můžete si to představit jako tanec mezi dvěma hvězdami. Tento kosmický tanec vám pomáhá vytvářet větší hojnost a expanzi ve vašem životě. Měsíc v Panně vám dává soustředění na hodnoty, které jsou pro vás důležité.