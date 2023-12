Máte tušení, co nám přinese první prosincový týden? Připravte se, protože obzvláště pro čtyři znamení horoskopu to bude velkolepý čas plný radosti a lásky. Jste zvědaví, která to jsou? Připravte se na cestu plnou odhalení a překvapení, které může zásadně ovlivnit váš vztah.

Panna (23.8. - 22.9.)

Nyní je ta pravá chvíle, milé Panny, abyste se pokusili odpustit a uvolnit to, co vás v posledních týdnech zneklidnilo. Jako když se voda v řece vlní, tak i Měsíc ve Štíru přináší novou energii, která vám umožní začít znovu.



V období Měsíce ve Štíru se zdá, že emoce vystupují z hlubin našeho nitra jako vodní fontána. Můžete cítit, že se vaše pocity stávají silnějšími a intenzivnějšími. Jako kdyby se někdo proplížil do vašeho vnitřního světa a otočil regulátorem emocí až na maximum. Jste na palubě horské dráhy a srdce vám buší jak divoký buben.



Možná si všimnete, že vaše intuitivní vnímání je silnější. Štír je spojen s intuicí a schopností proniknout do hloubky věcí. V tomto období může být vaše intuice na vrcholu a najednou můžete lépe chápat své vlastní pocity a pocity druhých.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Občas je život jako jízda na horské dráze. Někdy jsme nahoře, plní nadšení a extáze. Jiné dny se jako za trest řítíme dolů do temného údolí hustých emocí. Je to tak, Váhy, a právě teď, kdy Měsíc vstupuje do znamení Štíra, se všechno zdá být trochu intenzivnější.



Všímáte si, že se vám chce tento týden více než obvykle hloubat? Najednou vás fascinují otázky jako „Proč se cítím tak, jak se cítím?“ nebo „Jaký je hlubší smysl mého života?“. Je to, jako by se vaše mysl stala dobrodružným speleologem, toužícím prozkoumat temné, neznámé jeskyně vašich emocí a myšlenek.



Štír je spojen s tajemstvím, takže v tomto období můžete cítit zvýšený zájem o okultismus, mystiku nebo prostě o odhalování skrytých aspektů života. Je to, jako by se svět kolem vás najednou proměnil v hříčku plnou záhad a tajemství, kterou nutkavě potřebujete prozkoumat.

close info Profimedia zoom_in Vaše mysl se stala dobrodružným speleologem, toužícím prozkoumat temné, neznámé jeskyně vašich emocí a myšlenek.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci, právě vstupujete do transformačního týdne. Měsíc ve Štíru symbolizuje transformaci a obnovení. V tomto období můžete cítit, že jste na prahu velkých změn a osobního růstu. Je to, jako by se váš život stal housenkou, která je na cestě stát se krásným motýlem.



První věc, které si v tomto týdnu všimnete, je intenzita emocí. Štír je známý svou vázaností na hluboké emoce, takže během tohoto období mohou být naše pocity silnější a intenzivnější. Je to jako když jsme na divoké řece, která nás strhává svou silou. Může to být náročné, ale také to může být velmi obohacující.



Pod vlivem Štíra máme tendenci zkoumat své myšlenky na hlubší úrovni. Jako detektivové vašeho vnitřního světa se zaměříte na hledání hlubšího smyslu života. V tomto období můžete objevit nové vztahy mezi vašimi myšlenkami a emocemi, které vám pomohou lépe se pochopit.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Když Měsíc přechází do znamení Štíra, mnozí z nás mohou cítit zvláštní vlnu emocí. I když je tato změna někdy zahalena tajemstvím, je pro nás důležité pochopit, jak tyto energie ovlivňují naše vztahy a vnitřní svět. Hlavně pak, když jste Kozoroh.



Štír má také schopnost cítit energie kolem sebe. Během Měsíce ve Štíru může být tato schopnost ještě silnější. Můžete snáze vnímat atmosféru v různých prostředích a možná budete citlivější na emocionální stavy svých blízkých. Je to jako kdybyste měli supermoc – schopnost vnímat svět na hlubší úrovni.



Ale to není vše. Štír je také spojen se sexualitou a vášní, což může vést k intenzivnějším intimním chvílím. Je to jako plamen, který může oživit vášeň ve vztazích a přinést novou energii do intimní sféry.