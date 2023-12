Venuše ve Štíru přináší intenzitu a hloubku do našich citů. Povrchnost a polovičatost se stávají nepřítelem. Místo nich tu máme žádostivou touhu po hluboké a upřímné lásce, u které se nebojíte skočit do neznáma. Připravte se, protože tři znamení mohou 4.12. očekávat velké změny ve svých vztazích.

Býk (21.4. - 21.5.)

Jelikož jste znamením Býka, toužíte po stabilitě. Chcete, aby věci krásně zapadly do svých míst, jako kousky skládačky. Ale co když vám řeknu, že jízda na horské dráze je právě tím, co potřebujete k nalezení toho chybějícího dílku ke spokojenosti? Potřebujete překvapení. Změnu. Ten skok do neznáma, který vám může přinést právě Venuše ve Štíru.



Venuše ve Štíru vám dá touhu po hluboké a upřímné lásce, která se nebojí skoků do neznáma. A právě vám, milí Býci, se blíží změna. Zapomeňte na svůj toužebný pohled po stabilitě a otevřete se novým možnostem.

Jízda na horské dráze je právě tím, co potřebujete, milí Býci.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Jste znamení Váhy a milujete myšlenku být ve vztahu, kde všechno "běží" hladce. Ale co když je to právě tento idealismus, který narušuje celý obraz? Co když hledáte něco, co by mohlo být ve skutečnosti mnohem jednodušší?



Podívejte se na svůj milostný život. Nechtěli jste příliš mnoho? Chtěli jste intenzivní, vášnivý milostný život, ale zdá se, že vášeň má podle vašich zkušeností krutou cenu. Jak dosáhnout toho, co chcete? Odpověď je jednoduchá: změňte úhel pohledu. Během Venuše ve Štíru, 4. prosince 2023, dostanete od života facku, protože si uvědomíte, že jste součástí problému. Ale to je právě ten moment, kdy můžete začít dělat změny.



Zeptejte se sami sebe: Co opravdu chci od svého vztahu? Chci někoho, kdo je stejně vášnivý jako já nebo někoho, kdo je klidný a stabilní? Chci někoho, kdo je vždy v centru pozornosti nebo někoho, kdo je spíše introvert? Jednoduchost je cesta.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Venuše, planeta lásky a krásy, vstupuje do Štíra. Toto nám přináší změny v našem vnímání vztahů. Jako Ryby možná zjistíte, že vás to nutí zamýšlet se nad tím, kde se ve vašem vztahu podělala lehkost. Možná se ptáte, proč se všechno zdá být tak napjaté a složité.



Vzpomeňte si na dobu, kdy jste se s partnerem cítili jako dvě ryby plavající v harmonii v oceánu lásky. Ale nyní se vám možná zdá, že jste oba uvízli v síti negativních myšlenek a pocitů. Jako byste se rozhodli soustředit na všechny ty problematické věci a zapomněli na to, co je ve vztahu snadné, jednoduché a krásné.



Ale nezoufejte. Venuše ve Štíru nám přináší možnost pracovat na zlepšení intimity s těmi, ke kterým máme nejblíže. Výzva je to samozřejmě velká, ale ne nemožná. Tak co říkáte, jste připraveni na tuto výzvu?