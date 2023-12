Představte si to jako výšlap na horu. Jste na cestě nahoru, dýcháte vzduch plný svěžesti a očekávání. Ale pak se náhle počasí změní. Mračna zaplní oblohu, hnědou cestu pokryje sníh a vše se zahalí do tajemné mlhy. Takové období přináší Měsíc ve znamení Štíra. Na koho bude mít největší vliv?

Měsíc ve Štíru je jako výlet do divočiny naší duše. Je to doba, kdy můžeme prozkoumat neznámé, objevit skryté poklady naší osobnosti a prožít dobrodružství plné transformace, tajemství a hlubokých emocí. Ale stejně jako každé dobrodružství, i toto může přinést výzvy a nástrahy.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jste Blíženec, znamení vzduchu, dvojité bytosti. Jste přirozeně sociální, komunikativní a milujete to, když je život plný překvapení. Ale dnes je Měsíc ve znamení Štíra, intenzivního, hlubokého znamení vody. Toto období může být pro vás trochu náročné, protože Štír je znamení velmi odlišné od vašeho.



Štír je znamení transformace, tajemství a hlubokých emocí. Když je Měsíc ve Štíru, jeho energie je silná a může být trochu překvapující pro někoho, kdo je zvyklý na lehkost a volnost Blíženců. Toto období může vyvolat silnější a intenzivnější emoce, než jste zvyklí. Zůstaňte dnes raději doma.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Dnešní den je pro všechny Váhy zvláštní. Luna ve Štíru, tak strašně tajemná, přináší s sebou intenzitu emocí, potřebu hloubání, tajemství a mystiku. Právě dnes byste měly, milé Váhy, dát přednost samotě. Nechte mě vysvětlit proč. Štír je znamením hlubokých emocí.



Když se Měsíc objeví ve znamení Štíra, pocity jsou silnější a intenzivnější. Pro Váhy, které jsou obecně rovnovážné a vyhýbají se konfliktům, může být taková emocionální bouře nepřijatelná. Během tohoto období má člověk tendenci zkoumat své emoce a myšlenky na hlubší úrovni. Pro Váhy, které mají v oblibě harmonii a klid, může být tento vstup do hlubin jejich duše náročný.

Váhy, dejte dnes přednost samotě a kvalitní knize.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dnes je ten den. Den, kdy byste jako Střelci, měli raději zůstat o samotě. Ne, nejde o žádný apokalyptický scénář. Je to důsledek hry kosmických sil, která ve svém středu má Měsíc ve znamení Štíra.



Představte si Štíra jako temného a záhadného průzkumníka, který neúnavně pátrá po pravdě, odhaluje skryté skutečnosti a hledá hlubší smysl všeho okolo. Když je Měsíc ve Štíru, jeho silná energie nás všechny ovlivňuje. Ale pro Střelce s jejich vnímavým a dobrodružným duchem je to dvojnásob intenzivní zážitek.



Štír je spojen s hlubokými emocemi v partnerských vztazích. Jako Střelec nyní cítíš intenzitu emocionálních propojení. Ale pozor, může to také vést k odhalení skrytých aspektů vztahů, které nejsou vždy příjemné. Odtud pramení doporučení zůstat dnes o samotě.