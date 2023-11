Hledání pravé lásky je universálním toužením, které provází každého jednotlivce na jeho životní cestě. Věříme, že když do našeho života vstoupí pravá láska, otevřou se před námi brány štěstí a úspěchu. Kdo se příští rok vdá? Kdo potká pana božského? Kdo najde odvahu ukončit nefunkční vztah?

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani, připravte se. Ať už jste single, zadaní nebo někde uprostřed, vaše cesta láskou v roce 2024 nebude rozhodně nuda. Mohou vás čekat nějaké překážky ve vztahu. Ale nezoufejte, to je přeci jen příležitost k růstu a vývoji. Čeká vás rok plný vášně. Váš milostný život bude jako divoká řeka plná vzrušujících zvratů. Čekají vás úžasné chvíle, ale i výzvy, které vás posunou dále.

close info Profimedia zoom_in Berani, váš milostný život bude jako divoká řeka.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci, od prvního dne roku 2024 budete cítit pravidelné napětí ve vztahu. Nemyslím tím jen občasné neshody, ale skutečné výzvy, které by mohly vztah ohrozit. Jako Býk musíte svému partnerovi porozumět a udržet víru v něj, jinak váš vztah nebude fungovat. Pokud se problémy vyřeší včas, může to vztah posílit a přinést novou hloubku a porozumění. S tímto přístupem můžete předcházet rozpadu vztahu a naučit se něco hodnotného o sobě a o svém partnerovi.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Tento rok je váš, Blíženci. Připravte se na rok plný lásky a radosti. Současný vztah nejenže přežije, ale bude silnější než kdy předtím. Naplánujte si cesty s partnerem, poskytnete mu svůj čas a lásku. Pokud máte v plánu navrhnout svému partnerovi sňatek, je únor ten správný čas. Další dva nejdůležitější měsíce v tomto ohledu budou srpen a říjen, z pohledu lásky to budou nejplodnější měsíce pro všechny, zadané i nezadané.

Rak (22.6. - 22.7.)

Rok 2024 začíná pro Raky skvěle. Očekávejte novou energii a příval lásky ve vašem životě. Užívejte si romantické chvíle a využijte je k posílení vašeho vztahu. Naplánujte si s partnerem výlet nebo romantickou dovolenou, která posílí vaše pouto. Buďte opatrní mezi únorem a srpnem. Během tohoto období může být vaše láska vystavena zkouškám, nedorozuměním nebo konfliktům. Rada pro vás zní: Nenechte nikoho zasahovat do vašeho vztahu. Jen vy dva jste jeho pánem a paní.

close info Profimedia zoom_in Raci, nenechte nikoho zasahovat do vašeho vztahu.

Lev (23.7. - 22.8.)

Začátek roku 2024 pro Lvy nebude příznivý. Alespoň tak tvrdí hvězdy. Představte si to jako výzvu na začátku velké cesty. Přeci jen, nejdůležitější je neztratit odvahu a vytrvat, i když se cesta zdá být těžká. Jupiter vám posílá vesmírný vzkaz: "Dej svému partnerovi úctu, lásku a čas a vyjasni nedorozumění." Láskyplné měsíce budou pro Lvy únor, březen a doba po září.

Panna (23.8. - 22.9.)

Začátek roku 2024 nebude pro Panny nijak bouřlivý. Vaše cesta lásky bude jako plavba klidným mořem. Ale pozor! Všichni víme, jak je v lásce důležitá upřímnost. Je důležité si pamatovat, že komunikace je klíčem k úspěchu každého vztahu. Otevřete se svému partnerovi a vyjádřete své skutečné pocity. Takto budete moci dosáhnout harmonie ve vztahu. Uprostřed roku se vaše láska vrátí zpět do běžných kolejí. Poslední čtvrtletí roku 2024 bude pro vás všechny skvělé a váš vztah dostane nový směr.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Začátek roku představuje čas plný nádherných možností. Váhy, získáte srdce svého partnera nebo nové lásky. Mějte na paměti, že slova mají sílu a vy jich budete mít v roce 2024 plné kapsy. Ať už jste ve vztahu nebo ne, můžete se těšit na období plné romantiky a vážných rozhodnutí. V dubnu, srpnu a září můžete čelit některým problémům ve svém milostném životě. Méně souznění s partnerem, větší šance na spory. Během této doby je důležité zachovat víru ve svůj milostný život a neztratit naději.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři, je to jako kdybyste získali kouzelný klíč k srdci svého milovaného či milované. Máte jedinečnou příležitost udělat vše pro svůj milostný život, která se nemusí opakovat. Hluboká harmonie mezi partnery, která bude vládnout v roce 2024, je jako sklenka šampaňského po dlouhém dni. Vaše vztahy dozrají a zesílí jako starý dub, který odolává bouřkám. Vdávejte se, žeňte se. 2024 je pro sňatky z lásky jako stvořený.

close info Profimedia zoom_in Štíři, vdávejte se, žeňte se. 2024 je pro sňatky z lásky jako stvořený.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Hledejte rovnováhu, milí Střelci, protože ta bude klíčem k úspěchu. Vaše milostné dobrodružství bude jako horská dráha plná vzrušujících stoupání a padání. Únor až duben bude úplně jako vystřižený z reklamy na romantiku. Připravte se na pohádkové rande, vášnivé pohledy a nezapomenutelné momenty. Po létě může do vašeho vztahu vstoupit trochu více napětí. Zde je důležité, abyste byli ostražití a věnovali vztahu extra pozornost.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Čeká vás dozrávání vašeho milostného vztahu, které povede k posílení důvěry mezi vámi a vaším partnerem. Zní to jako romantický film, že? Ale opatrně, i film má své drama. Mezi červencem a srpnem nastupuje na scénu Mars a vaše příběhová linie se mění. Období nebude příznivé pro vztahy a napětí ve vašem vztahu může narůstat. Snažte se vyhnout jakýmkoliv sporům. V červenci a srpnu doporučuji dbát na zdraví partnera, protože ho mohou začít trápit různé zdravotní problémy. Což ovlivní i vás. Poslední měsíce roku, od září do prosince, budou pro vás nádherné. Láska mezi vámi a vaším partnerem vzroste a vzhledem k tomu, že Kozorozi jsou znamením, které se rádo více ponořuje do vztahu, můžete očekávat i novou energii.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Pro Vodnáře bude rok 2024 jízdou plnou vzrušení. Už od samého začátku roku vás čeká několik výzev. Ale nezoufejte, klíčem je trpělivost. Trpělivě pracujte s partnerem, zejména v lednu. V únoru a březnu vám planety Venuše a Merkur přinesou lék na všechny starosti a nedorozumění. V létě, konkrétně od června do července, a pak na konci roku od listopadu do prosince, vás čekají opravdu sladké chvilky. Váš milostný vztah bude silný a pro ty Vodnáře, kteří se chtějí brát, přichází vhodný čas.

close info Profimedia zoom_in Vodnáři, od listopadu do prosince vás čekají opravdu sladké chvilky.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Začátek roku nabídne Rybám příležitost k očistě starých emocionálních ran. Naučte se odpouštět a uvolněte se od minulých zklamání, které vás drží zpátky. Únor a březen přinesou nové romantické příležitosti. Váš sociální život se rozvine a můžete potkat někoho, kdo vás okouzlí svou energií a charismatem. Buďte otevřeni novým zkušenostem, ale neztrácejte ze zřetele své vlastní potřeby a hodnoty. Na podzim se budete muset vypořádat se svými nejhlubšími obavami a nejistotami. Během tohoto období se naučíte hodně o sobě a své schopnosti milovat.

Zdroj: astrosage.com