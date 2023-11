Každé znamení zvěrokruhu má svůj vlastní měsíc, kdy mu hvězdy přejí a přinášejí zvýšenou dávku štěstí a pozitivní energii. Listopad je považován za šťastný měsíc pro Střelce. Chcete vědět, proč tomu tak je? A které měsíce mají šťastné ostatní znamení?

Střelec je znamením zvěrokruhu narozeným mezi 23. listopadem a 21. prosincem. Listopad je tedy jejich narozeninovým měsícem a lidé narození ve střelci tento měsíc doslova vzkvétají. Proč? Protože toto období rezonuje s jejich nezastavitelným a optimistickým duchem, který otevírá dveře k cestování, vyššímu vzdělání a osobním úspěchům. "Pro Střelce je listopad šťastným obdobím plným dobrodružství a expanze," tvrdí astrolog z webu Astrotalk.com.

close info Profimedia zoom_in Narozeninový měsíc Střelců bude výjimečný v každém ohledu.

Listopad

Tento měsíc je podle hvězd výjimečný pro Střelce v každém ohledu. Jejich kariéra, vztahy, zdraví – všechno se bude vyvíjet směrem, který si vždy přáli. Následujících čtrnáct dní je tak čeká čas plný energie, potenciálu a nekonečné radosti. A to nejen pro ně, ale i pro ty, které mají rádi. Jejich štěstí a pozitivní energie budou vyzařovat tak silně, že doslova osvětlí každý kout světa.

Kdy jindy než teď

Střelec má několik neuvěřitelných příležitostí, které se blíží. Ať už touží po dobrodružství v blízkých horách nebo se chce vydat na transatlantickou plavbu, teď je ten pravý čas. Pokud existuje škola nebo kurz, do které se chce přihlásit, listopad je pro to skvělý měsíc.

Důležitou roli v dosažení cílů hraje optimismus. Optimismus je jako světlo na konci temného tunelu, které nás vede vpřed. Je to síla, která nám pomáhá vidět světlé stránky života, i když se zdá, že je všechno špatně.

close info Profimedia zoom_in Pokud jste Střelci na křižovatce a nevíte, zastavte a podívejte se do svého nitra.

Komplikace?

Co když se Střelec cítí ztracen? Co když neví, jakých cílů chce dosáhnout? Není třeba se bát. Je to přirozené. Střelci jsou známí svou zvídavou myslí a touhou po objevování. Pokud jsou na křižovatce a neví, kterým směrem se vydat, je čas se zastavit, zamyslet se a podívat se do svého nitra.

Co ho naplňuje radostí? Co ho motivuje k práci? Co ho inspiruje k dobrodružství? Jaký je jeho osobní cíl? Jaký je jeho pracovní cíl? Jakou roli hraje svoboda ve Střelcově životě?

Tento měsíc je ideální příležitostí k zastavení, reflexi a objevování. Střelci, užijte si svůj čas a nenechte se omezovat. Jste Střelec, znamení dobrodružství a svobody. Vaše cíle jsou jen na dosah ruky.

Šťastný měsíc pro každé znamení zvěrokruhu

Březen – Beran

Duben – Býk

Květen – Blíženci

Červen – Rak

Červenec – Lev

Srpen – Panna

Září – Váhy

Říjen – Štír

Listopad – Střelec

Prosinec – Kozoroh

Leden – Vodnář

Únor – Ryby

Zdroj: express.co.uk, astrotalk.com