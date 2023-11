Prosinec bývá období, kdy se ohlížíme za uplynulým rokem a připravujeme se na rok následující. S blížícími se vánočními svátky se naskýtá příležitost zaměřit se na sebe, své cíle a blízké vztahy. Jak naplno využít posledního měsíce v roce, abyste vykročili do nového roku s jasným záměrem?

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani, váš prosinec bude plný vzrušení. Říkáte, že jste unavení z práce? Nebojte. Vánoční čas je pro vás tím pravým obdobím, kdy máte odhodit staré zvyky a vstoupit do nového roku s novými cíli. Očekávejte nečekané. Připravte se na změny, které vám přinese vánoční období. Obrňte se trpělivostí. Pokud nejste ve vztahu, existuje vysoká šance, že narazíte na někoho zajímavého.

Berani, prosinec je pro vás měsíc lásky.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci, pro vás je prosinec měsícem klidu a harmonie. Ale pozor, váš klid může být narušen nečekanými událostmi. Jak se s tím vypořádat? Přijměte to. Někdy je třeba nechat věci plynout svým vlastním tempem. Vánoční čas je pro vás obdobím, kdy byste si měli uvědomit, že život je plný neočekávaných zvratů. Zachovejte klid, dávejte si čas k zamyšlení nad vším a poté se rozhodněte.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci, jste obdařeni intelektem, ale nezapomínejte na své srdce. V prosinci je třeba se zaměřit na vaše emocionální potřeby. Vánoční čas je tím pravým obdobím pro to, abyste si uvědomili, že v životě nejde jen o logiku a rozum, ale také o city. Nastal čas otevřeně vyjádřit své skutečné emoce partnerovi a společně hledat přijatelná řešení pro všechny výzvy, které vztah přináší.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci, ve vašem případě je prosinec měsícem, který vám přinese nové příležitosti. Buďte otevřeni novým zkušenostem. Vánoční čas je pro vás obdobím, které vám může přinést nové přátelství, nové zkušenosti a možná i novou lásku.

Raci, buďte otevřeni novým zkušenostem.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi, vaše charisma a energie jsou nezapomenutelné, ale prosinec pro vás nebude jen o slavení. Měli byste se zaměřit na své vnitřní já a zjistit, co opravdu chcete v novém roce. Je to čas pro introspekci, nejen pro vánoční oslavy. Nebude to snadné, protože možná váš vztah přestal plnit svůj účel.

Panna (23.8. - 22.9.)

Milé Panny, v prosinci byste měly nechat věci plynout. Uvolněte svůj stisk a dovolte svému životu, aby se odvíjel přirozeně. Vaše pečlivost je obdivuhodná, ale někdy je důležité si odpočinout a užít si vánoční čas.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy, přichází váš čas. Odkloníme se tento měsíc od vaší vyváženosti a rovnováhy. Váš horoskop říká, že prosinec je dobou pro změnu. Možná byste měly riskovat a vyzkoušet něco nového. Koneckonců, změna je jediná jistota v životě.

Váhy, v prosinci vyhlížejte velkou změnu ve vašem životě.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři, váš horoskop vybízí k tomu, abyste se v prosinci soustředili na své vztahy. Je čas upevnit staré vztahy a navázat nové. Vánoční čas je ideální pro sdílení radosti s lidmi, které milujeme.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci, vaše dobrodružství může počkat. Prosincový horoskop vás vybízí k odpočinku a relaxaci. Vychutnejte si klid vánočního času a připravte se na nové dobrodružství v novém roce. Najděte si čas pro sebe a promyslete si pečlivě všechny plány, které jste si na příští rok stanovili. Možná budete chtít tyto plány upravit a projednat je s partnerem.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Pro Kozorohy je prosinec měsícem, kdy byste měli pracovat na své trpělivosti. Věci se nemusí vždy vyvíjet tak, jak byste chtěli, ale to neznamená, že se nevyvíjejí správně. Důvěřujte procesu. V dohledu není nic, co by mohlo narušit váš klid a vše bude pokračovat v harmonickém tempu.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři, váš horoskop říká, že byste měli věnovat více času svým koníčkům a zájmům. Je důležité se starat o sebe a dělat věci, které nás těší, zvláště během vánočního času. Druhá polovina měsíce bude o vašem vztahu. Neopomíjíte vašeho partnera?

Vodnáři, věnujte se více svým koníčkům.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby, v prosinci byste měly více naslouchat vaší intuici. Vánoční čas je ideální pro to, abyste našly klid a poslouchaly své vnitřní já. Štěstěna je na vaší straně, zbavte se všech obav a nechte přirozeně plynout váš čas s partnerem.

Zdroj: timesofindia.indiatimes.com