Kdo z nás nezažil den, kdy ho napadla otázka: „Proč se to stává zrovna mně?“ Smůla. Ten nezvaný host, který se nám občas vloudí do života. Pro některá znamení zvěrokruhu je to ale spíše stálý nájemník. Kdo jsou tito hvězdní smolaři?

Rak (22.6. - 22.7.) Začneme lidmi narozenými ve znamení Raka. Ti jsou známí pro svou citlivost a hluboké emoční vnímání světa. Ale právě to je často stahuje do víru smolných událostí. Jejich emocionální horská dráha se může zdát jako nekonečná jízda plná zatáček a prudkých sjezdů. Když se citlivý Rak dostane do stresové situace, jeho reakce může být nepředvídatelná a často kontraproduktivní. Tím si přitahuje další a další smůlu. Ale nezoufejte, milí Raci, vaše silná intuice a empatie vám mohou pomoci překonat i ty největší nástrahy. Panna (23.8. - 22.9.) Panny jsou známé svou perfekcionistickou povahou a důrazem na detaily. A právě tato jejich vlastnost může vést k tomu, že se cítí nespokojené, pokud věci nejdou podle plánu. Tato nespokojenost pak může napomáhat k přitahování smůly. Ale nebuďte smutní, milé Panny, vaše pečlivost a systematické myšlení vám mohou pomoci najít cestu z jakékoliv nepříznivé situace. close info Profimedia zoom_in Panny jsou nespokojené, pokud věci nejdou podle plánu. Štír (24.10. - 22.11.) Štíři jsou známí tím, že jsou hluboce vášniví a intenzivní. Ale právě tato jejich intenzita může vést k tomu, že si přitahují více než podíl smůly. Když se Štír ponoří do své vášně, může ignorovat varovné signály a skončit v nepříznivé situaci. Ale neztrácejte naději, milí Štíři, vaše odhodlání a odvaha vám mohou pomoci překonat jakékoliv překážky. Kozoroh (22.12. - 20.1.) Poslední, ale neméně důležité znamení v našem seznamu, je Kozoroh. Kozorozi jsou známí svou pracovitostí a ambicemi. Ale právě jejich neústupnost může vést k tomu, že se cítí přetížení a stresovaní. Stres pak může přitahovat smůlu. Ale nevěšte hlavu, milí Kozorozi, vaše vytrvalost a organizovanost vám mohou pomoci zvládnout jakékoliv výzvy. Související články close Hobby V těchto znameních se rodí nejsympatičtější ženy horoskopu. Patříte mezi ně? close Horoskopy Tajný keltský horoskop odhaluje nejtemnější zákoutí duše všech znamení Zdroj: zeny.iprima.cz

