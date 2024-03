Velikonoční čas přináší jarní probuzení a díky Měsíci v Raku otevírá dveře k hlubokým emocím a rodinnému štěstí. Toto období je plné úspěchů, nečekaných překvapení a osobního růstu. Magie tohoto času slibuje výjimečné chvíle, kdy se sny mění v realitu a vyzývá k prožití každého okamžiku naplno.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Velikonoce pro vás, milí Blíženci, přicházejí s výzvou v podobě emocionálního uvolnění díky březnovému úplňku. Může se objevit nutkání nořit se do starých bolístek, ale klíčem k vašemu úspěchu bude zachovat lehkost a nebrat si věci příliš osobně.

Veselost a optimismus budou vašimi nejlepšími společníky. Kreativní činnosti, jako je malování vajíček a zdobení domova, přinesou nejen radost vám, ale i okolí. Milé příjemné setkání může přijít jako březnový déšť – nečekaně, ale bude jako závan nového větru.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kreativní činnosti, jako je malování vajíček a zdobení domova, přinesou nejen radost vám, ale i okolí.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Toto velikonoční období se pro Váhy stává časem štěstí a spokojenosti, stráveným ve společnosti těch, které milujete. Je možné, že se vám podaří odložit pracovní povinnosti a opravdu si odpočinout.

Pokud přijde pozvání na oslavu, přijměte ho s radostí, ale nezapomeňte na míru. Přejídání se a přepíjení by mohlo vést k nepříjemnostem, takže „jíst do polosyta a pít do polopita“ je tentokrát opravdu dobré motto. Toto období bude plné radosti, pokud si udržíte rovnováhu.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Jako duchovní bytosti plné empatie, Ryby, tyto Velikonoce, zkuste převrátit role a nechte se hýčkat. Je čas, aby se o vás postarali ti, kteří jsou vám nejbližší. Snídaně do postele, masáž od partnera nebo jakýkoliv jiný projev péče vám dodá energii a pocit štěstí.

Dopřejte si čas jen pro sebe, ať už to znamená meditaci, čtení knihy nebo fyzickou aktivitu. Velikonoce jsou ideálním obdobím pro regeneraci a načerpání nových sil.

Ať už vás čekají jakékoliv plány na Velikonoce, přejeme vám, aby byly plné radosti, pohody a vzácných okamžiků strávených s těmi, na kterých vám záleží. Hezké Velikonoce!