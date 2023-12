Poslední měsíce byly pro některé z vás náročné. Mám pro vás dobrou zprávu. V prosinci 2023 se toto všechno změní. Některé vztahy, které měly pocit, že se ocitly na mrtvém bodě, se otevřou novým možnostem. Možná se budete cítit, jako byste se konečně dostali z bludného kruhu, ve kterém jste byli.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci, pokud jste se od května 2023 trápili vztahovými problémy, je čas se pohnout vpřed. Měli jste možnost zastavit se a přemýšlet, zda jste udělali správné rozhodnutí v minulosti a jaký vliv to má na váš současný vztah. Měli jste také možnost zjistit, zda je skutečně potřeba ukončit vztah nebo zda je třeba změnit jen svůj pohled na věc.

Věřte mi, ne vždy je potřeba ukončit vztah, když se objeví problémy. V některých případech může být řešením změna perspektivy nebo přístupu.

Rak (22.6. - 22.7.)

Jedno znamení, které je v prosinci 2023 připraveno na velkou změnu, je Rak. Jak Merkur postupně vstupuje do Kozoroha, otevírá se nová kapitola v lásce. Energie Kozoroha přináší úvahy a příležitosti pro vztahy. Po náročném roce má Rak konečně možnost se posunout a dojít k novým výšinám v lásce.

Raku, tento rok jsi prošel mnohými lekcemi, z nichž tou nejdůležitější bylo naučit se mluvit pravdu. Pravda je někdy nepohodlná, zvláště ve vztazích, ale je to právě ona, která nás posouvá vpřed.

Nyní jsi připraven na nový začátek. Ať už se jedná o setkání s někým novým nebo prohloubení stávajícího vztahu, nastal čas kultivovat autentický vztah založený na tvé vlastní pravdě. Tato pravda umožní vytvořit více prostoru pro lásku, po které jsi vždy toužil.

Rakům se otevírá nová kapitola v lásce.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Znáte ten pocit, kdy se vám zdá, že jste na správné cestě, ale potřebujete nějaký důkaz, že je to tak opravdu? Prosinec je měsíc, kdy přehodnocujete váš romantický život. Měsíc ve Váhách a Štíru vás zase nutil přemýšlet jinak o tom, co pro vás znamená domov. Všechno to bylo pro vaše dobro, všechno to bylo potřeba. Nyní se tyto dva světy spojí a nastal čas provést potřebné změny.

Dokázali jste procházet cestou objevování toho, co to znamená skutečně milovat sami sebe a nyní je ten správný čas k tomu, abyste se zavázali sami sobě. Byla to náročná cesta, ale jste zde a jste připraveni jít naplno do svého vztahu. Všechno je nyní možné, jednoduše proto, že tomu věříte.

Ryby (21.2. - 20.3.)

První tři prosincové týdny budou pro vás, milé Ryby, nabité energií jako už dlouho ne. Pokud se ptáte, co to znamená, představte si to takto: vy jste jako král Midas, který se dotkne čehokoliv, a to se promění ve zlato. Vaše romantické vztahy budou kvést jako nikdy předtím. Během prvních několika týdnů je důležité neprodávat se zkrátka, pokud jde o vaše sny. Vtělte svou nejautentičtější pravdu a nechte ji zářit.

Opusťte své staré já a objevte své nové já. Znáte ten pocit, když se všechny kousky skládačky sejdou a vznikne krásný obraz? Tak přesně takto bude vypadat váš prosinec. Vše se začne skládat.