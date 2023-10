Co mají tato znamení společného, je schopnost přemýšlet mimo dané konvence, vidět věci z jiných úhlů a přijít s originálními řešeními. Jsou to právě tyto vlastnosti, které je dělají géniemi ve svých oborech. Tato znamení zvěrokruhu mají potenciál dosáhnout velkých věcí.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

V astrologii se Blíženci často spojují s komunikativními a rychlými mysliteli. Mají tendenci být společenští, rádi diskutují a rádi se zapojují do konverzací. Jsou zruční v písemném i ústním vyjadřování.

I když nejsou ve svém prostředí, nerozhodí je to, přizpůsobí se situací i okolí. Jsou to zvědaví tvorové, doslova hltají nové informace a dovednosti. Díky svému silně vyvinutému smyslu pro humor navazují poměrně rychle nová přátelství.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou považováni za hluboce analytické jedince. Když se ponoří do nějakého problému, najdou hlubší významy a pravdy, které ostatním unikají. Štírům není radno lhát. Díky svým silně vyvinutým smyslům a intuici, umí vycítit skryté významy a vnímají věci, které nejsou na první pohled zřejmé.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorohové jsou velmi pracovití, ambiciózní a usilují o dosažení svých cílů. Tato ambice může být spojena s touhou po intelektuálním růstu a zdokonalování se. Mnoho Kozorohů má tendenci přistupovat k životu jako k dlouhodobému projektu. Jsou ochotní investovat do svého osobního růstu a jsou často věčnými studenty. Vzdělání vidí jako investici do budoucnosti pro sebe, ale také v tom velmi rádi podporují své okolí.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou intelektuálními gladiátory, kteří svou mysl používají jako štít a meč. Filtrují téměř všechno prostřednictvím svého intelektu. Je to jako mít vlastní vnitřní Google, který filtruje informace a hledá nejlepší možné řešení. Vodnáři jsou schopni distancovat se od situace, což je něco, co můžeme všichni využít ve svých životech. Tito jedinci dokazují to, že pokud jsme otevření novým myšlenkám a konceptům, můžeme získat nové perspektivy. A nakonec, že pokud jsme skeptičtí a vyžadujeme důkazy, vyhneme zklamání a nesprávným informacím.

