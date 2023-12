close info Profimedia

6. 12. 2023

Venuše nám ukazuje, jak milujeme a toužíme po lásce. Je to ona, která nám nastavuje zrcadlo a ukazuje, co můžeme vztahům přinést. Ale to není vše. Venuše je také spojena s hodnotou – čím se cítíme hodnotní, co nás naplňuje a dává nám sebevědomí.

Možná jste někdy slyšeli rčení „V lásce a ve válce je všechno dovoleno“. Já bych dodala „V lásce a ve válce je všechno dovoleno, pokud máme na své straně Venuši“. Láskyplná Venuše se vrátí k vládě roku 2025. Obnoví téma krásy, harmonie, přívětivosti a zaměří naši pozornost na majetek a hodnoty. Venuše v Beranu Venuše v Beranu může přinést do života Beranů několik zajímavých a dynamických vlivů, protože Venuše ovlivňuje lásku, vztahy a estetiku. Berani jsou obvykle známí pro svou energii, odvahu a entuziasmus, a když Venuše vstoupí do jejich znamení, může to přinést několik specifických vlivů.

Berani jsou obvykle otevření novým výzvám a s Venuší v jejich znamení mohou být ještě odvážnější ve výrazu svých emocí a přání. Můžou být ochotní přijmout výzvy a experimentovat v rámci svých vztahů. close info Profimedia zoom_in Berani jsou ochotní experimentovat v rámci svých vztahů. Venuše v Býku Venuše v Býku je velmi silná pozice, protože Venuše je Býkovi vládnoucí planetou. Tato kombinace může přinést do života Býků několik pozitivních a příjemných vlivů, zejména ve vztazích, estetice a pohodlí.

Býci mají přirozený vkus pro krásu a s Venuší v jejich znamení se tato estetická citlivost ještě zvýrazňuje. Může se projevovat zájmem o umění, design, luxusní předměty a vytváření krásného prostředí. Venuše v Blížencích Venuše v Blížencích přináší do života Blíženců určité vlivy a charakteristiky, zejména ve sféře lásky, komunikace a sociálních vztahů.

Blíženci mají rádi rozmanitost a nové podněty a s Venuší v jejich znamení mohou hledat rozmanité zážitky ve svých vztazích. Může se projevovat zájmem o různé aktivity a nové zážitky se svým partnerem. Venuše v Raku Venuše v Raku ovlivňuje Raky v oblasti lásky, vztahů a emocí. Raci jsou obecně velmi citliví a emocionální. S Venuší v Raku může být jejich emocionální projev v lásce ještě hlubší. Pocitová bezpečnost a spojení s partnerem jsou pro ně klíčové.

Raci mohou vyjadřovat lásku a náklonnost různými způsoby, včetně péče, sdílení intimních okamžiků a vytváření pohodlného domova. S Venuší v Raku mohou být tyto projevy ještě výraznější. close info Profimedia zoom_in Raci mohou vyjadřovat lásku a náklonnost různými způsoby. Venuše ve Lvu Lev je znamení, které má rádo pozornost a je spojeno s výrazným projevem. S Venuší ve Lvu může být touha po výrazu lásky a emocí ještě silnější. Lvi mohou být v této době více odvážní a sebejistí ve vyjadřování svých citů.

Lvi mají rádi luxus a eleganci. S Venuší ve Lvu mohou Lvi klást důraz na stylové projevy lásky, od vkusného oblečení po sofistikované události. Estetika a vkus mohou hrát v jejich vztazích důležitou roli. Venuše v Panně Panny jsou přirozeně analytické a kritické. S Venuší v Panně může být tento rys ještě více zdůrazněn. Mohou se zaměřovat na detaily ve vztazích a vyžadovat jasné a praktické projevy lásky.

Panny touží po stabilitě a jistotě ve vztazích. S Venuší v Panně mohou klást důraz na vytváření stabilního a bezpečného partnerského prostředí. Vyhledávání spolehlivosti je pro ně klíčové. Venuše ve Váhách Váhy pod vlivem Venuše mají výrazný estetický cit a lásku k výtvarnému umění a kráse. Může to ovlivňovat jejich vkus ve všem od oblečení až po design interiéru.

Váhy se často snaží najít kompromisy a dosáhnout vyváženosti. S Venuší ve Vahách mohou být schopné diplomaticky vyjednávat a hledat řešení, která budou uspokojivá pro obě strany. Venuše ve Štíru Štíři mají rádi tajemství a hluboké myšlenky. Venuše ve Štíru může vést k přitahování k partnerským vztahům, které mají určitý stupeň tajemství a hloubky. Ocení intelektuální a emocionální výzvy.

Štíři mají ostrou percepční schopnost a schopnost proniknout pod povrch věcí. S Venuší ve Štíru mohou být schopni vnímat skryté emoce a potřeby svých partnerů, což posiluje jejich schopnost být citliví. close info Profimedia zoom_in Štíři mají ostrou percepční schopnost. Venuše ve Střelci Střelci jsou optimističtí a veselí a Venuše ve Střelci tuto energii posiluje. Mohou projevovat svou lásku s radostí a nadšením, což přináší pozitivní atmosféru do vztahů. Střelci milují dobrodružství a nové zážitky. Vliv Venuše ve Střelci může posílit jejich touhu objevovat nová místa, kultury a nápady se svým partnerem. Venuše v Kozorohu Kozoroh je spojen se zodpovědností a vážností. S Venuší v Kozorohu může být důraz na stabilitu a dlouhodobý závazek ve vztazích. Partneři s touto pozicí mohou hodnotit spojení, která jsou pevná a vyžadují závazek.

Kozoroh může být spojen s kariérou a společenským postavením. Osoby s Venuší v Kozorohu mohou hledat partnery, kteří sdílejí jejich ambice a jsou schopni společně budovat své kariéry. Venuše ve Vodnáři Venuše ve Vodnáři může přinášet nestandardní přístup k lásce a vztahům. Emoce mohou být projevovány netradičním způsobem a Vodnáři mohou cítit potřebu udržovat nezávislost i v rámci partnerského vztahu.

Vodnáři mají silnou potřebu svobody a respektu pro individuální rozvoj. V partnerských vztazích mohou oceňovat partnery, kteří jim poskytují prostor pro osobní růst. close info Profimedia zoom_in Vodnář oceňuje partnera, který poskytuje prostor pro osobní růst. Venuše v Rybách Ryby hledají spojení a jednotu. S Venuší v Rybách může být zdůrazněna touha po spojení na hlubším a spirituálním levelu. Partnerský vztah může být vnímán jako sjednocení dvou duší.

Zdroj: yourtango.com, horoskopy-online.cz

