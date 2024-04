Chcete se dozvědět, co vás v dubnu čeká na poli lásky? Budete bláznivě zamilovaní, nebo je před vámi nepříjemný rozchod?! Vše vám odhalí jarní horoskop.

Teplejší dubnové počasí probouzí nejen přírodu, ale i naše srdce a emoce. Pod vlivem prvních jarních paprsků se u mnohých probouzí touha po lásce a příjemných chvílích s blízkou osobou. Ať už jste single nebo ve vztahu, duben vám v každém případě přinese novou energii, která může pozitivně ovlivnit váš milostný život. Podívejte se, co na vás v tomto ohledu chystají hvězdy.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Temperamentní ohnivý živel Beranů se v dubnu lehce utiší a uvolní prostor pro něžnější city. Budete vnímavější k potřebám svého partnera a ochotnější dělat kompromisy. Povede to k prohloubení vzájemného porozumění a posílení lásky.

Pokud jste single, máte velkou šanci potkat někoho, kdo vás okouzlí svou inteligencí a smyslem pro humor.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Dubnové jaro probudí v Býcích skrytou vášeň a touhu po dobrodružství. Nebojte se dát průchod svým fantaziím a překvapit svého partnera něčím nečekaným. Společné zážitky a smyslné chvíle upevní vaše pouto a rozproudí oheň lásky.

Pokud jste sami, otevřete se novým setkáním a zkuste se nebát udělat první krok. Láska se může skrývat i tam, kde ji čekáte nejméně.

Dubnové jaro probudí v Býcích skrytou vášeň a touhu po dobrodružství.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

U Blíženců se naplno projeví jejich komunikativní povaha. S partnerem budete vést hluboké rozhovory a vzájemně sdílet své myšlenky a pocity. Díky tomu se váš vztah posune na novou úroveň a prohloubí se tolik důležitá důvěra.

V případě, že jste single, nenechávejte si své myšlenky pro sebe a nebojte se navazovat konverzaci s lidmi, kteří vás zaujmou. Možná tak potkáte svou blízkou a spřízněnou duši.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Citlivý a vnímavý charakter Raků bude v dubnu ještě silnější než obvykle. Budete empatičtí k potřebám partnera a s láskou se o něj budete starat. Povede to nejen k prohloubení vzájemného pouta, ale i k pocitu bezpečí a jistoty.

Pokud jste nezadaní, vnímejte jemné signály osudu. Láska se může skrývat v objetí blízké osoby nebo v laskavém úsměvu cizince.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Typicky silné sebevědomí a charisma Lvů během dubna ještě zesílí. Budete zářit energií a přitahovat k sobě obdivné pohledy. Pokud jste ve vztahu, partner bude okouzlený vaší vášní a energií. Společně si užijete mnoho krásných chvil plných radosti a smíchu.

Nezadaní by si neměli nechat utéct žádnou příležitost v navazování nových kontaktů. Máte velkou šanci potkat někoho, kdo vás uchvátí svou originalitou a stejným smyslem pro humor.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Na Panny působí jaro doslova magicky. Vaše praktičnost a analytické myšlení v dubnu ustoupí do pozadí a uvolní prostor pro romantické emoce. S partnerem využijete každou volnou chvilku, kterou budete moci trávit v klidném a útulném prostředí.

Společné chvíle plné něhy a porozumění posilní váš vztah a prohloubí vzájemnou lásku. Jedinci bez partnera by se měli věnovat sami sobě a ujasnit si, co od budoucího partnera očekávají. S otevřeným srdcem a jasnou myslí se pak mohou pustit do hledání nové lásky.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Pro akční Váhy je duben obdobím získávání nových zážitků. Zadaní by mohli snadno doplatit na své neuvážené kroky. Diplomatická povaha vám naštěstí pomůže překonat případné neshody s partnerem.

Díky vašemu taktu a smyslu pro spravedlnost najdete vždy vhodné kompromisní řešení. Pokud jste zrovna single, v tomto měsíci po nové lásce moc prahnout nebudete, raději volný čas věnujte sami sobě.

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Zadaní Štíři budou v dubnu čelit vážnému rozhodnutí, které jejich dosavadní vztah naprosto změní. Přicházejí na ně v tento čas intenzivní vášně a touha po hlubokém emocionálním spojení. Otevřete se svému partnerovi a nebojte se plně projevit své pocity. Single Štírům však duben v lásce příliš nepřeje. Nebuďte proto zbytečně odmítaví k navázání nových kontaktů.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Střelci se mohou v tomto měsíci těšit na lásku a nová dobrodružství. Nebraňte se novým zkušenostem a chovejte se svobodně a spontánně.

Nikdy však neházejte své povinnosti za hlavu. Pokud se o vás někdy pokusí nelibé nálady, neházejte je hned na hlavu svému okolí, které za nic nemůže. Raději najděte svůj vlastní vnitřní klid a jednejte vždy s rozvahou. Výborným prostředkem je k tomu nový koníček.

Pro akční Váhy je duben obdobím získávání nových zážitků.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Zástupci tohoto astrologického znamení by si měli v dubnu vyjasnit všechny vztahy a upevnit stabilitu. Buďte otevření kompromisům a nemějte strach sdílet své strachy se svým partnerem. Díky tomu si budete moci užívat lásky a štěstí, které jistě mile zasáhne i vaše okolí. Pokud jste nezadaní, vsaďte na trpělivost. Moc dobře víte, že na nejlepší věci se vyplatí počkat.

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Během dubna zatouží Vodnáři po změně. Jste plni rozjařené fantazie a otevřeni jakýmkoliv novým způsobům komunikace. Zadaní Vodnáři by měli ve vztahu respektovat jistou svobodu a nikdy nepřehlížet individualitu svého partnera.

A rada pro nezadané? Otevřete se novým setkáním a dejte svému srdci šanci objevit další možnou lásku.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Pro Ryby je duben ve vztazích obdobím silnějších spirituálních spojení. Nedejte jen na prvotní romantické dojmy, které vám zamotají hlavu. Stůjte vždy pevně na zemi, ale s důvěrou a láskou k partnerovi. Určitě se řiďte ve vztazích i svou intuicí a srdcem.