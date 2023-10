Ocitnout se v přítomnosti těchto žen znamená neustále cítit jejich toxické vibrace. Jsou to ženy 4 znamení zvěrokruhu, která patří mezi ty nejjedovatější. Na první pohled tak nevypadají, ale jsou hodně toxické. Dejte si na ně pozor.

Beran (21.3. - 20.4.)

Tyto energetické ženy si libují v neshodách, rádi je přiživují a to i mezi ostatními. Žijí s pocitem, že mají vždycky pravdu a vůbec jim nedělá potíže mluvit o druhých neslušně a pohrdavě. Především o těch, kteří s nimi tu jejich pravdu nesdílejí.

Říká se o nich, že jsou upřímné. To je sice pravda, ale nenechte se tím zmást. Ani se nenadějete a pomluví vás a dokonce neváhají manipulovat s ostatními proti vám ve svůj vlastní prospěch. Jejich ohnivý temperament se může často vymknout kontrole.

close info Profimedia zoom_in Beran nemá problém mluvit ošklivě o někom, koho nemá rád.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Velmi toxické bývají i ženy narozené ve znamení Blíženců. Většinou jednají pouze ve svůj prospěch a takzvaná přátelství udržují jen proto, aby mohly pomlouvat, lhát a drbat. Vlastně to ani žádná přátelství nejsou, navíc trvá dlouho, než to ostatní prokouknou.

Jsou to dvě osobnosti skryté v jedné, ostatní snadno podlehnou jejich okouzlující povaze. Jenže mají sklony ke změnám nálad a tak ostatní často nemile překvapí svou nespolehlivostí a nepředvídatelností. Právě jejich emoční nestabilita je pro ostatní velmi jedovatá.

Štír (24.10. - 22.11.)

Jedno z nejsložitějších znamení zvěrokruhu je Štír. Tyto ženy je někdy velmi obtížné pochopit. Bývají zlomyslné, nikdy nezapomínají na to, kdo je urazil a vrátí mu to i s úroky, i kdyby to mělo být až za pár let. Jsou hodně pomstychtivé a zákeřné, manipulativní a dokáží si s lidmi dlouho hrát, než je prokouknou.

Jejich toxicita spočívá v jejich majetnické povaze a žárlivosti. Uniknout jejich hněvu bývá hodně náročné. Štíři mají tendenci chovat zášť, takže je pro ostatní náročné uniknout jejich hněvu. Pro Štíry je zásadní kultivovat sebeuvědomění a nasměrovat svou vášeň do pozitivních snah, aby se vyhnuli své jedovatosti.

close info Profimedia zoom_in Střelci jsou někdy pořádně toxičtí.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Myslíte si, že ženy narozené ve znamení Střelce jsou zábavné, optimistické a vtipné? Tak to jste si samozřejmě nevšimli jejich negativní stránky, která v sobě ukrývá manipulativní sklony a lhářství.

Na tyto jedovaté ženy buďte obzvlášť opatrní, hlavně, když se tváří jako nejlepší přítelkyně. Nemají problém vás podvést. Mívají vůdcovské sklony, chtějí o všem a všech rozhodovat. Hlavně aby to vyneslo nějaký prospěch jim.