Konec světa je za rohem: Inovativní technologie spočítaly, kdy onen den nastane

close info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 5. 11. 2024 clock 2 minuty video

Napadlo vás někdy, jak moc jsme závislí na elektřině a počítačích? Co by se stalo, kdyby jednoho dne všechny tyto systémy náhle přestaly fungovat? Hrozba takového blackoutu není sci-fi, ale scénář, o kterém vědci reálně uvažují. Dokázali byste se na to připravit?

Dne 19. ledna 2038, krátce po třetí hodině ráno, může u některých starších počítačů a zařízení dojít k problému, jednoduše jim „dojde čas.“ Tento problém je spojen s takzvaným Unixovým časem, který tato zařízení používají k měření. Pokud se situace nevyřeší, mohlo by to vést k výpadkům v různých technologiích, na kterých dnes spoléháme, například v dopravě, energetice nebo dokonce pro některé zásadní oblasti zdravotnictví. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu infocious – Predikce NASA o dopadu asteroidu roku 2038 Zdroj: Youtube Unixový čas je systém, který počítá vteřiny od 1. ledna 1970, a právě na něm běží mnoho starších počítačů a zařízení. Problém je, že tento systém byl navržen tak, aby zvládl počítat jen do určitého počtu vteřin, asi 2,1 miliardy. Tento počet vyprší právě v roce 2038, takže v té chvíli už starší zařízení nebudou schopna správně pracovat a mohou se i úplně vypnout. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Dne 19. ledna 2038, krátce po třetí hodině ráno, počítačům dojde čas a vypnou se. Související články close Horoskopy Toto je důvod, proč si nepamatujeme jména některých lidí video close Zdraví Nový trend na TikToku: Může salátová voda pomoci k lepšímu spánku? video Tento problém není pro odborníky nic nového. V devadesátých letech měli podobné obavy při přechodu na nový rok 2000. Tehdy mnoho počítačů zobrazovalo jen poslední dvě čísla roku, například místo „1999“ jen „99“. Lidé se báli, že až nastane rok 2000, počítače budou zmatené a začnou se chovat, jako by byl rok 1900. V reakci na to se provedla řada bezpečnostních opatření, některé země dokonce těsně před půlnocí zastavily lety, aby předešly případným nehodám. Nakonec se ukázalo, že obavy byly zbytečné, a přechod na nový rok proběhl bez větších potíží. Naštěstí většina dnešních technologií je už přizpůsobena tak, aby tento problém neměly. Začalo se totiž používat novější zařízení s modernějším systémem, který dokáže počítat čas na mnohem delší dobu. Microsoft a Apple začaly bezpečnější zařízení dodávat už před více než deseti lety, takže většina lidí a firem dnes používá novější a bezpečnější technologie. Ale většina neznamená všichni, že? Zdroj: techsvet.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články