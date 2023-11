Nikdy není pozdě na lásku a nikdy není pozdě na svatbu. Nemálo z nás by si přálo znát odpověď na to, kdy se bude vdávat. Je lepší svatba v pozdějším věku a užít si v plné míře mládí? Nebo zaručí pozdější svatba větší stabilitu a jistotu? Kdy je ten správný čas na svatbu?

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvice jsou ženy, které věří v dlouhodobé vztahy. Jako královská zvířata jsou hrdá a nezávislá, ale také loajální ke svým partnerům. Svatba je pro ně závazek na celý život, nejen přechodný trend nebo impulsivní rozhodnutí. Proto je pro ně ideální najít tu pravou polovičku, která je bude doplňovat a rozumět jim po všech stránkách.



Poté, co už mají za sebou bouřlivá dvacátá a třicátá léta, jsou Lvice ve 40 letech již dostatečně zralé na to, aby si uvědomily, co od života a partnera opravdu chtějí. Mají za sebou dostatek zkušeností a poznání, které jim umožňuje učinit informované a promyšlené rozhodnutí. Navíc, ve 40 letech již Lvice často dosáhly určitého postavení a jistoty, které jim umožňuje plánovat a budovat dlouhodobou budoucnost.

close info Profimedia zoom_in Lvice jsou ve 40 letech již dostatečně zralé na to, aby si uvědomily, co od života a partnera opravdu chtějí.

Střelec (23.11. - 21.12.)

„Život začíná ve 40.“ Pro Střelkyně tato fráze dostává zcela nový význam. Nejedná se o upomínku na nový začátek, ale o oslavu procesu, který je definuje. Pro ženy ve znamení Střelce je vdávání po 40 nejen trend, ale také zrcadlo jejich hluboké touhy po dokonalosti, prostoru a čase.



Ve svých 20 a 30 letech jsou Střelkyně zaneprázdněné objevováním sebe sama, hledáním své cesty a budováním své kariéry. Toto je doba, kdy potřebují svůj prostor, potřebují cestovat, učit se, vyrůstat a rozvíjet se jako jednotlivci.



Vdávání ve 40 letech je tak pro tyto ženy typické. Symbolizuje dozrávání, plodnost a plnění jejich snů a ambicí. Je to oslava jejich jedinečnosti, jejich schopnosti přijmout rizika a jejich touhy po dokonalosti.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Když se řekne „vdávání po 40“, mnoho z nás automaticky předpokládá, že musí jít o něco neobvyklého nebo dokonce nežádoucího. Pravdou je, že tato představa je výsledkem sociálních a kulturních norem, které se v průběhu staletí vyvinuly a usadily. Ženy Kozorožky mají dostatečnou sílu a odvahu na to přizpůsobit se jakékoliv situaci, včetně té, jít proti těmto stereotypům.



Kozorožky spoléhají na svůj silně vyvinutý instinkt a umění rozhodnout se pro to, co cítí a ví, že je v daném okamžiku správné. Ať už je to svatba ve dvaceti, třiceti, čtyřiceti nebo dokonce padesáti letech, vždy ví, co je pro ně nejlepší.

close info Profimedia zoom_in Ženy Kozorožky mají dostatečnou sílu a odvahu na to, jít proti stereotypům.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Pro Ryby není láska jen o vášni. Je to o hlubokém porozumění a spojení. Ryby nechtějí nikoho, kdo by je miloval jen na první pohled. Chtějí někoho, kdo se dokáže ponořit do hlubin jejich duše a přesto zůstat. A to může trvat. Tedy, může to trvat hodně dlouho. Třeba až do jejich 40 let.



Ale proč to tak je? Proč se Ryby často vdávají po 40? Odpověď je jednoduchá a zároveň komplikovaná. Ryby jsou velmi citlivé a intuitivní. Mají silný vnitřní kompas, který jim říká, kdy je co správné. A pokud ten správný člověk nedorazí, raději počkají. Protože pro Ryby je důležitější najít pravou lásku, než se jen tak usadit.

