Každý z nás má nějaké tajemství, temnou část duše, kterou nechceme nikomu prozradit. Do jisté míry nás v tom ovlivňuje horoskop. Ten keltský pak dokáže odtajnit některé tajemné stránky naší osobnosti podle znamení zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

Nikdy by to nepřiznali, ale lidé narození ve znamení Berana jsou schopni podvádět. Zejména v situacích, kdy jde o vítězství. Pro něj jsou schopni udělat téměř cokoliv.

Býk (21.4. - 21.5.)

Chladní a hrdí, takoví jsou na první pohled lidé zrození v Býku. Málokdo však ví, že hluboko uvnitř jsou to velmi nejisté a nedůvěřivé osoby. Až láska a hluboký cit k té pravé osobě je může změnit.

Býci jsou chladní a hrdí.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé zrození v Blížencích nikdy nikomu neodhalí své pravé já. Nesnesou, aby ukázali svá slabá místa a nikdy nikomu stoprocentně neřeknou, jak se ve skutečnosti cítí.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci si kolem sebe vytvořili hradbu, tvrdý krunýř, pod který se ostatní jen tak nedostanou. Ve skutečnosti jsou velmi zranitelní. Co vás však asi překvapí, Raci se často cítí nadřazeni nad ostatními.

Lev (23.7. - 22.8.)

Jaké je nejhlubší tajemství Lva? Na všechny žárlí. Chtějí vše, co mají druzí, a jejich žárlivost často ovlivňuje jejich úsudek.

Lvi jsou nesmírně žárliví na úspěch druhých.

Panna (23.8. - 22.9.)

Nikdy nevěřte všemu, co vám Panny vykládají. Tito lidé bývají pěkně falešní. Sice si vás s největší pravděpodobností váží, ale chválí vás asi jen ze zdvořilosti.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Můžete si myslet, že Váhy usilují o lad a harmonii, skutečnosti je jiná. Bývají to chladní manipulátoři. A ještě jedno tajemství ukrývají - bojí se být sami. Nikdy to však samozřejmě nepřiznají.

Štír (24.10. - 22.11.)

Tohle znamení má nejvíce tajemství ze všech znamení zvěrokruhu. Umí to ale skvěle skrývat. Sami toho mnoho ukrývají, ale dokáží ostatní přesvědčit, aby na sebe všechno prozradili.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé narození ve znamení Střelce na to sice nevypadají, ale bojí se závazků jako čert kříže. Dokáží milovat, ale jakmile by měli přijít o svou svobodu, utečou.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Myslíte si, že Kozoroh dokáže odpouštět? Jste na omylu. Odříznou vás ze svého života, anebo vám ten váš pěkně znepříjemní. Rovněž nesnesou, aby jejich slabosti vyšly najevo.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Předstírají, že s ostatními nevinně žertují, ve skutečnosti flirtují. Zbožňují to. Nemají rádi, a nikdy by to nepřiznali, když je kolem nich příliš mnoho lidí.

Vodnáři rádi flirtují.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Často se mluví o jejich citlivosti, ale zrozenci v Rybách to často přehánějí. Hrají si na citlivky, jen aby upoutali pozornost, kterou tak zoufale potřebují k životu.