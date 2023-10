Pozice hvězd a planet může ovlivňovat lidský život, charakter osobnosti a naše osudy. A nejenom to. Některá znamení zvěrokruhu se o sebe starají lépe než jiná, proto se dožívají vyššího věku. Jaká jsou tajemství jejich životního stylu?

Beran (21.3. - 20.4.)

Stres má obrovský vliv na naše zdraví a Berani umí překonávat problémy s asi největším klidem a lehkostí ze všech znamení. Jejich odhodlání a houževnatost dokáže čelit většině výzvám, včetně té zdravotní.

Protože vědí, co se děje, když jsou moc vystaveni stresu, umí se sebou pracovat a poznají hned, kdy je něco špatně. Muži ve znamení Berana se v průměru dožívají až 78 let, zatímco ženy si užijí rok navíc, 79 let.

close info Profimedia zoom_in Odhodlání a houževnatost Beranů dokáže čelit většině výzvám, včetně té zdravotní.

Panna (23.8. - 22.9.)

Tajný elixír mládí a zdraví musí znát Panny, protože nejenže jsou nejzdravější ze všech znamení, ale jsou to jedinci, kterým byste netipovali jejich věk. Jejich tajemství tkví v tom, že dokážou naslouchat svému tělu, rozpoznávat jeho signály a reagovat na ně. Jakmile Panna pocítí ve svém těle sebemenší nepříjemnost, okamžitě koná. A to nejen tím, že jde hned k lékaři. Panny si své zdraví udržují i svou péčí o sebe.

Muži narození ve znamení Panny žijí v průměru až 77 let, zatímco ženy až 81 let. To je výsledek jejich zdravého životního stylu, disciplíny a vůle být fit. Ale i tito mistři zdraví musejí dávat pozor na svou stravu. Přejídání je pro ně jedním z největších nepřátel.

close info Profimedia zoom_in Panny znají tajný elixír mládí a zdraví.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozoroh. Kdo by si myslel, že tito největší dříči zvěrokruhu mají něco společného se zdravým životním stylem a dlouhověkostí? Právě díky jejich neoblomné pracovitosti, tendenci posouvat limity a touze vynikat ve všech oblastech v životě, je jejich doménou i zdraví.

Chápou, že aby naplnili všechny své sny a ambice, musí zůstat při síle. O své tělo pečují jako o nástroj, který jim pomáhá naplnit jejich cíle. Muži v Kozorohu žijí v průměru až 77 let, zatímco ženy v Kozorohu mohou žít i déle než 80 let.

