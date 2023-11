close info Profimedia

4. 11. 2023

Listopad je tu a s ním přicházejí i studené ranní mlhy, barevné listí pod nohama a povznášející vůně horké čokolády. Ale co láska? Jak se podzimní počasí promítne do našich srdcí? Které znamení zažije vášnivé vzplanutí a na koho čeká smůla až do Vánoc?

Beran (21.3. - 20.4.) Pro Berana může být listopad zajímavým obdobím, kdy se jeho vášnivá a odvážná povaha setkává s potřebou trpělivosti. Naučte se počkat, Berani, a vaše láska bude odměněna. Tento měsíc je čas, kdy můžete svou vášeň směrovat do dlouhodobých vztahů a pracovat na budování hlubšího spojení s partnerem. close info Profimedia zoom_in Naučte se počkat, Berani, a vaše láska bude odměněna. Býk (21.4. - 21.5.) Přátelé ve znamení Býka, pro vás je listopad měsícem rozporuplných emocí. Vaše obvykle pevné a stabilní city budou jako podzimní stromy, zmítající se v nárazech větru. Zamilujete se rychle a vášnivě, ale také rychle odlétne listí vaší naděje. Bude to bolestivé, ale pamatujte, že po zimě přichází jaro a s ním nové začátky. Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci, vaše dvojí povaha je jako listí, které se v listopadu mění. Jste plni kontrastů, jste jako strom, který na podzim shazuje listí. Někdy jste plni života a radosti, jindy jste zamyšlení a tiší. Ale v lásce není místo pro nejistotu. I vy musíte zahodit své pochybnosti. Naučte se milovat se vším, co ve vás je, a vaše láska bude pevná. Rak (22.6. - 22.7.) Raci, vaše citlivá duše je jako jezero na podzim. Když je klidné, je jako zrcadlo, které odráží krásu světa. Ale když je rozvířené, je jako bouřlivý oceán. V lásce jste jako toto jezero. Když jsou vaše emoce v klidu, jste plni lásky a něhy. Ale když vámi cloumají city, jste plni strachu a nejistoty. Naučte se být jako jezero v listopadu, které i přes chlad a vítr zůstává mírné a tiché. close info Profimedia zoom_in Raci, buďte jako jezero v listopadu, mírné a tiché. Lev (23.7. - 22.8.) Pro vás, Lvi, může být tento podzim důležitým obdobím, kdy si můžete vyzkoušet nový způsob vnímání a interakce ve vztazích. Jako pravý král zvířat budete sebejistí a dominantní, ale zkuste otevřít své srdce a snažte se vidět svět také trošku z pohledu druhých. Uvidíte, jak hluboký vhled do vašich vztahů to přinese. Panna (23.8. - 22.9.) Panny, jste jako to listí padající z větví stromů. Jste na cestě k zemi, ale stále máte možnost tancovat ve větru. Tak bude vypadat váš konec roku. Pracujte na své flexibilitě a přizpůsobivosti. Váš svět se může změnit, ale vy můžete změnit i jeho. Váhy (23.9. - 23.10.) Váhy, připravte se. Listopad je vaším měsícem. Ve vzduchu visí láska a nejen, že ji ucítíte, ale budete ji i sálavě vyzařovat. Tato astrální energie vám přinese nečekané setkání, které způsobí, že vaše srdce vzplane jako listopadový krb. Ale pozor, nekažte si tuto radost předčasnými starostmi o budoucnost. Užívejte si přítomnosti a nechte všechno plynout svým tempem. close info Profimedia zoom_in Váhy, vaše srdce vzplane jako listopadový krb. Štír (24.10. - 22.11.) Štíři, držte se. Na obzoru je bouřka a nejlépe se na ni připravíte, když budete očekávat loď plnou emocí. Není to tak, že byste měli strach z bouře, ale možná budete překvapeni intenzitou, s jakou vás zasáhne. Ale nezoufejte, vaše znamení se vyznačuje schopností regenerace a vy nebudete výjimkou. Střelec (23.11. - 21.12.) Listopad bude pro Střelce měsícem plným dobrodružství. Jste jako lodní kapitán na rozbouřeném moři, i když je cesta náročná, vaše odhodlání a odvaha vás provedou skrz jakoukoli nepřízeň osudu. Vezměte si s sebou na cestu své blízké a ukažte jim, jak silná je vaše láska. Kozoroh (22.12. - 20.1.) V listopadu se, Kozorozi, budete cítit jako v útulném hnízdu. Zkuste toto období využít k budování silných vazeb s lidmi kolem sebe. Vzpomeňte si na to, že nejsilnější stromy rostou pomalu. Tento podzim nabízí příležitost ukázat vaši oddanost a schopnost budovat pevné a dlouhodobé vztahy. close info Profimedia zoom_in Kozorozi pamatujte, že nejsilnější stromy rostou pomalu. Vodnář (21.1. - 20.2.) Vodnáři, jste jako řeka, která si razí cestu krajinou. Nebojte se jít proti proudu, využijte svou jedinečnost a buďte sami sebou. Vaše unikátnost je vaše nejsilnější zbraň. Jste známí svou schopností přizpůsobit se a být flexibilní, což je teď na podzim obzvlášť důležité. Může se zdát, že vaše cesty jsou nepředvídatelné, ale to je právě to, proč pro vás budou listopad i prosinec tohoto roku tak vzrušující. Ryby (21.2. - 20.3.) Ryby. Známe vás jako citlivé a intuitivní bytosti, které mají hluboké pochopení pro lidskou duši. Toto je měsíc, kdy se vaše vnímavé srdce může otevřít ještě více. Listopad vám nabízí příležitost prohloubit vaše citové spojení a posílit vaše vztahy. Jste jako voda v oceánu – hluboká a plná tajemství. Prosinec pak bude měsícem, kdy se vaše tajemství začnou odkrývat. Nebojte se být zranitelní a sdílet své sny a touhy se svou láskou. Související články close Horoskopy Ženská znamení, kterým nejvíce ubližuje únava. Pokud k nim patříte, zbystřete close Horoskopy Magická síla a tajemné schopnosti dětí podle horoskopu. Máte doma malého šamana?

