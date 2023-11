Děti svou nevinností a otevřeností k novým zážitkům vnímají svět v jiném světle než dospělí. Jejich magická síla může být využita k léčení nebo k učení dospělých o duchovních aspektech života. Ve kterých znameních se rodí děti s magickou silou a tajemnými schopnostmi?

Vzpomínáte si na dny, kdy jste byli dětmi? Na dobu, kdy jste se dívali na svět očima plnýma úžasu a zvědavosti? Kdy každý nový zážitek byl dobrodružstvím a svět byl plný bezmezných možností? Toto je pohled dítěte – nevinný, otevřený a plný naděje. Ale co kdybychom vám řekli, že tato "dětská magie" může mít hlubší a duchovnější význam, než byste si kdy mysleli? Některé děti vnímají energie více než jiné. Máte takové dítě doma?

Rak (22.6. - 22.7.)

Malí Raci jsou jako antény pro pocity a potřeby lidí kolem sebe. Často mívají výborný smysl pro empatii a jsou schopni vcítit se do emocí druhých. Tato citlivost může být pro ně samotné i pro jejich blízké někdy náročná, protože mohou snadno pociťovat stres a negativní energii v okolí.

Děti v Raku mohou být velmi kreativní a umělecky nadané, což jim umožňuje vyjádřit svou emocionalitu a citlivost skrze různé formy umění. Rodiče by je v jejich umělecké tvorbě měli maximálně podpořit.

close info Profimedia zoom_in Malí Ráčci jsou jako antény pro pocity.

Štír (24.10. - 22.11.)

Kdo by si pomyslel, že citlivý a vášnivý malý Štír je tvor obsahující v sobě takovou sílu a odolnost, že může být zrcadlem našich vlastních pocitů a intenzity? Oni nejenže vycítí všechno na 100 %, ale také má schopnost vidět do hloubky duše druhých. To děti Štíry činí velmi citlivými na emoce druhých, ale zároveň to může být i jejich slabost, protože se mohou snadno zranit a cítit se ublíženě.

Malí Štíři pomáhají dospělým najít si místo, kde mohou přemýšlet, zpracovávat pocity a nacházet své vlastní cesty. Výzvou pro rodiče je přijmout tuto lekci od svých dětí a být více otevření a vnímaví prožitkům kolem sebe.

close info Profimedia zoom_in Malý Štírek je zrcadlem našich vlastních citů a intenzity.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby mají bohatý vnitřní svět, jsou kreativní a mají sklony k umění a snovému myšlení. Jsou schopny se ponořit do svého vlastního světa fantazie a intuice, což je dělá výbornými vizionáři. Mohou být vnímaví k duchovním a metafyzickým zážitkům a často mají i silný smysl pro spirituální rozměr života.

Ryby cítí, že se něco děje, když je někdo jen pohladí po šupinách. Vstřebávají nálady kolem sebe, mají schopnost cítit se klidnější, když jsou v blízkosti někoho, kdo je klidný a vyrovnaný. To je něco, co mnoho lidí ani neví. Od těchto dětí se můžeme naučit být vyrovnanější, absorbovat pozitivní energii kolem nás a odolávat negativním vibracím.

Zdroj: horoskopy.cz, YourTango