Astrologové tvrdí, že každé znamení zvěrokruhu má své negativní rysy, které by mohly vést k manipulaci druhých. Jenže u některých ženských znamení se tyto negativní energie, ovlivněné vládnoucím živlem a planetou, projeví mnohem více. Které ženy jsou ty nejvíce manipulativní a dělají si s muži, co chtějí?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Ženy zrozené v Blížencích jsou mistryně manipulace a to především díky své vrozené výřečnosti. Dokáží se bravurně vymlouvat, lhát, vymýšlet si příběhy, a to natolik věrohodně, že jim často samy věří. Je to jejich způsob, jak ovládat druhé.

Zejména u mužů si své manipulativní techniky docela užívají. Stačí správně zvolená slova a vyfabulovaný příběh a už ho mají v hrsti. Muži lapeni do jejich slov se z nich jen tak nevymaní.

close info Profimedia zoom_in Blíženci manipulují svou výřečností.

Rak (22.6. - 22.7.)

Víte, jak manipulují ženy narozené ve znamení Raka? Hrají si na oběť. Díky své vrozené empatii si dokáží vybrat takové muže, kteří jim na jejich hru naletí. Pak už si s nimi dělají, co chtějí. Hraní si na chudinku jim celkem dobře funguje.

Ony za nic nemohou, všichni jim ubližují, mají v životě smůlu… Když k tomu pak přidají srdceryvný pláč, co by pro ně muži neudělali, že?

Panna (23.8. - 22.9.)

Nejmanipulativnější technika, kterou používají ženy zrozené v Panně, je pasivní agresivita. Taková žena nikdy upřímně neřekne, co si přeje a po čem touží. Místo toho dělá narážky, vyjadřuje se nepřímo, dokáže v druhém vyvolat pocit, že na nápad přišel on sám.

Přitom se zrodil v její hlavě a mistrně ho předala na svého muže, se kterým si tak dokonale hraje. Panna je chytrá manipulátorka, kterou je těžké prohlédnout.

close info Profimedia zoom_in Panna manipuluje pasivní agresivitou.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ženy narozené ve znamení Ryb nikdy nepřebírají odpovědnost za své činy, ať jsou jakékoli. Vždy svou vinu házejí na druhé, často se chovají hloupě a dělají ze sebe chudinky, které za nic nemohou. Většinou jim po boku stojí muž, který jim na jejich manipulativní techniky naletí.

Veškerou odpovědnost a starost tak přesunou na svého muže, dokáží ho zmanipulovat tak, že pak všechno dělá za ně. Ony samy se pak cítí výjimečné a vidí samy sebe nikoli jako manipulátorky, ale jako velmi kreativní ženy.