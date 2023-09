Máte doma budižkničemu? Zdá se vám, že váš muž bývá někdy mimo realitu? Pak možná patří mezi čtyři znamení zvěrokruhu, která astrologové označují za největší snílky zvěrokruhu. Chcete vědět, které to jsou?

Beran (21.3. - 20.4.)

Možná se vám bude zdát překvapivé, že do tohoto seznamu patří muži narození ve znamení Berana. Mají totiž jednu zvláštní vlastnost, a to, že si často neuvědomují kdo jsou a kde jsou. Není to v žádném případě záměrné.

Někdy je přepadne zvláštní pocit a chovají se nepatřičně, ocitnou se v nějakém snu, bludu či představě. Často se například projevují jako puberťáci a nechají se vést čistě jen svými emocemi.

close info Profimedia zoom_in Beran se často chová jako by byl malý kluk.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Muži narození ve znamení Blíženců jsou známí svým zvláštním chováním, které způsobují dvě rozdílné osobnosti v jejich duši. Často se tak ocitají ve svých fantaziích, lžích a snech. I když jsou přirozeně inteligentní, někdy se dostávají do situací, kdy ignorují fakta a věří svým fantaziím.

Kvůli svému snění se nedokážou soustředit na svou práci. Často sní o dokonalém životě, skvělé práci, bohatství a perfektním partnerovi. Bohužel pro lepší život nedokáží ve skutečnosti nic moc udělat, a tak zůstávají jen u představ a fantazií.

Rak (22.6. - 22.7.)

Muži Raci mají svou tvrdou skořápku, ze které jen tak nevylézají, protože nechtějí čelit realitě okolního světa. Ve světě snů a fantazie je jim přece tak útulně a hezky. Tyto muže ovládá Měsíc, jsou tedy velmi intuitivní. Těžko se soustředí na jednu věc, kolem nich je totiž spoustu dalších okolností, které si žádají pozornost.

Velmi je to zmáhá, a tak raději unikají zpět do své skořápky a dělají to, co umí nejlépe - nechávají se unášet svými sny. V nich mohou být kýmkoliv chtějí, mohou si splnit každé přání. Bohužel do světa snů unikají tak často, že promeškají příležitost proměnit je ve skutečnost.

close info Profimedia zoom_in Rak tráví mnoho času mimo okolní svět ve svých snech.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Největší snílci zvěrokruhu jsou Ryby. O těchto mužích se ví, že žijí svůj druhý život někde mezi nebem a zemí. Často se straní společnosti, vyhovuje jim oddávat se svým fantaziím. Díky tomu vynikají v umění a v jiných kreativních povoláních.

Díky své představivosti vynikají v oborech jako je literatura či žurnalistika. Někdy bývají otravní tím, že se doslova vypnou a nevnímají své okolí, ale jim to nevadí. Čím jsou starší, tím více potřebují unikat do svého vytvořeného světa. Unikají jim tak často i zajímavé životní příležitosti.