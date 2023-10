Na světě je mnoho žen a každá je jedinečná. Zajímalo by vás ale, po kterých ženách muži šílí? Zde je pět znamení zvěrokruhu, které jsou neodolatelné a zároveň nedosažitelné.

Kozoroh (22. 12. – 20.1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha jsou cílevědomé a mají velké ambice. Seberealizace a sklízení kariérních úspěchů je pro ně priorita. Vždy si jdou za svým a nenechají si nikoho stát v cestě. Ani pohledné muže.

Žena Kozoroh je velice pečlivá při vybírání partnera, nebere nic na lehkou váhu. Nehledá potěšení na jednu noc - to by jí bralo moc energie, kterou by mohla věnovat své seberealizaci. Tyto dámy lze získat jen jedním způsobem, buď prsten nebo nic.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnářky jsou ženy, které si na výběru svého partnera dávají záležet. Je pro ně nesmírně důležité osobní souznění, chtějí vidět, že jim muž naslouchá. Ženy v tomto znamení jsou založené na emocích.

Vydobýt si ženu v tomto znamení znamená sáhnout pořádně do kapes. Nastražte uši, jestli se jí nezachtělo jít do vyhlášené restaurace, či do kina na romantický film. Jakmile nebudete ženě ve Vodnáři naslouchat, nikdy ji nezískáte.

Ženy ve znamení Vodnáře milují osobní dárky.

Ryby (21.2.– 20.3.)

Ryby jsou zrádné znamení, i když se to na první pohled nezdá. Milá, hodná stvoření, která by se pro ostatní rozkrájela. Jsou to ale kreativní, empatické duše překypující intuicí. Nedejte se zmást.

Ženy narozené v tomto znamení mají věčně hlavu v oblacích a stáhnout je na zem do reality není jednoduché. Ryby si velice rády své muže idealizují. Když zjistí, že nejste takoví, jaké si vás vysnily, uplavou rychle pryč.

Střelec (23.11.– 21.12.)

Svobodné, neskonale krásné, se smyslem pro dobrodružství. Divoké ženy ve znamení Střelce si získáte velmi těžko. Pokud se vám to podaří, je složité si je udržet. Ženy Střelci se nerady nudí a nestojí o domácí práce, vaření a obstarávání domácnosti.

Mají touhu stále něco objevovat, zkoušet, experimentovat a rutina je ubíjí. Pokud chcete mít vztah s tímto znamením, musíte být schopni udržet krok a nebát se.

Ženy ve znamení Střelce prahnou po dobrodružství.

Štír (24.10.– 22.11.)

Znamení Štíra je vášnivé, romantické a velmi intenzivní. Když milují, milují až za hrob. Ovšem proto je cesta k jejich srdci velice trnitá. Jestli těmto ženám na něčem záleží, je to důvěra a loajalita. Schopnost vnímat a nepodvádět, je pro ně klíčová.

Štírky jsou navíc nesmírně inteligentní a jakožto vodní znamení i velmi intuitivní. Pokud porušíte hodnoty těchto žen, velice rychle to zjistí. A potom vás čeká hotové peklo. Z milujícího Štíra se stane šílený nepřítel na řadu let, jestli je zradíte.

