Jejich srdce je jako slunce, které svou energií ozařuje vše kolem sebe. Jsou schopné dát vše, co mají, a dokážou inspirovat ostatní a podněcovat v nich touhu po tom samém. Jsou jako dirigenti orchestrů, kteří dokážou smířit nejrůznější názory a vytvářet harmonii. Které ženy nejvíce rozdávají radost?

Rak (22.6. - 22.7.)

Často se říká, že lidé narození ve znamení Raka jsou ti, kterým můžeme svěřit své srdce, kdyby se skutečně dalo vyndat. Račice jsou průvodkyněmi emocionálním světem, vědí přesně, kudy jít, co očekávat a jak se vyhnout nebezpečí.

Cítí díky své silné intuici potřeby druhých a jsou to právě ony, kdo pomáhá léčit naše srdce, když je zlomené, a kdo dodává sílu, když se cítíme slabí. Je to jako kdyby měly nekonečnou zásobárnu lásky, kterou jsou schopné sdílet s ostatními.

Račice cítí díky své silné intuici potřeby druhých.

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvice jakoby uměly zvláštní kouzlo, které dokáže rozžehnat jakoukoliv tmavou chvíli a přinést do života světlo a teplo. Je to skutečná magie, kterou umí jen málokdo. Dělá jim radost, když můžou podporovat a povznášet lidi kolem sebe. Věří, že když jsou laskavé, mohou inspirovat ostatní, aby byli také laskaví. Jsou jako maják v bouři, který nejen vede ostatní, ale také jim dodává odvahu a sílu, aby se postavili proti jakýmkoliv obtížím.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy mají neuvěřitelnou schopnost vnímat všechny nálady, všechny tóny a všechny melodie, které se odehrávají kolem nich. Jejich hluboká touha po spravedlnosti a rovnováze je jako kompas, který je vede skrze tuto symfonii lidské existence. Váhy mají přirozenou dovednost vidět více perspektiv a úhlů pohledu. To jim umožňuje nacházet mírová řešení v konfliktech, kde jiní vidí pouze nesoulad a nedorozumění.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Jednou z nejvýraznějších vlastností žen ve Střelci je jejich dobrodružný duch. Jsou to průzkumnice, které se nebojí vyrazit na neznámé cesty a do neznámých krajů. Kde jiní vidí riziko, ony vidí dobrodružství. Kde jiní vidí nejistotu, vidí příležitost. To je důvod, proč jsou tak oblíbené v každé společnosti. Jejich láska je jako šíp, který létá rychle a přesně k cíli. Jejich entuziasmus je nakažlivý a jejich energie nekonečná. Tyto ženy věří v dobro lidstva. Věří, že každý člověk má své jedinečné kvality, které ho dělají výjimečným.

Střelkyně jsou průzkumnice, které se nebojí vyrazit do neznámých krajů.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Ryby jsou mistryně porozumění a útěchy. Stejně jako delfín, který se vrhá do vysokých vln, aby zachránil tonoucího plavce, Ryby se nezaleknou ponořit se do hlubokých emocí, aby pomohly druhým. Mají obdivuhodnou schopnost vnímat bolest a radost lidí kolem sebe a jsou vždy připravené podat pomocnou ruku.

Ryby jsou skutečně něčím zvláštním, jsou jako drahokamy na dně oceánu, které čekají na to, aby je někdo objevil. Jsou dar, který nám přináší hloubku emoci a soucit, který může obohatit naše životy. Ryby jsou soucitní snílci, kteří nám ukazují, jak je krásné být lidmi.

Zdroj: astrotalk.com, Thought Catalog