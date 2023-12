Kdo z nás by nechtěl mít po svém boku někoho, koho by mohl nazvat svým nejlepším přítelem, nejvěrnějším a nejstarostlivějším partnerem? Někoho, na koho se můžete spolehnout za každých okolností, kdo vás nikdy nezklame? Znáte někoho takového? Nebo byste chtěli takového partnera poznat?

Býk (21.4. - 21.5.)

Zlatou medaili za věrnost a oddanost vyhrává jednoznačně Býk. Býci jsou známí svou neochvějnou loajalitou a obětavostí. Oceňují stabilitu a bezpečí, které přichází s dlouhodobým závazkem. Jejich přízemní povaha jim dodává praktický přístup k lásce, což z nich dělá spolehlivé partnery.

Zatímco ostatní se mohou ztratit v labyrintu nejistoty, Býk zůstává pevný jako skála. Býk je praktický realista, který ví, že skutečná láska vyžaduje práci, trpělivost a odhodlání. A právě tyto hodnoty nás vedou k tomu, proč jsou Býci tak věrní.

close info Profimedia zoom_in Zlatou medaili za věrnost a oddanost vyhrává jednoznačně Býk.

Rak (22.6. - 22.7.)

Raci jsou víc než jen věrní, jsou skutečně starostliví. Jejich závazek vůči blízkým je tak silný, že jsou ochotni jít extrémně daleko, aby zajistili štěstí a pohodlí svých partnerů. Když se Rak zaváže k věrnosti, můžeš se na něj spolehnout. Je to znamení, které je vždy tam, kde ho potřebujete.

Jsou schopni vytvořit silná emocionální pouta, která jsou nezbytná pro dlouhodobý a stabilní vztah. Navíc to jsou velmi romantické povahy a nebojí se ukázat své city.

Štír (24.10. - 22.11.)

Když si představíte Štíra, měl by vám v hlavě naskočit symbol oddanosti. Když se Štír zamiluje, je to jako by se otevřela starověká pokladnice plná zlata, diamantů a jiných vzácných kamenů. Každý z těchto kamenů symbolizuje jednotlivé aspekty oddanosti, kterou Štír projevuje svému partnerovi: loajalitu, důvěru, ochranu a intenzivní emocionální i fyzickou intimitu.

Když se Štír rozhodne, že vás miluje, jeho oddanost je jako pevná skála. Je to, jako by se uvnitř něj rozhořel plamen, který nikdy nevyhasne. Tento plamen otevírá dveře k hlubokým emocionálním vazbám a vybudování silného pocitu důvěry.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Nyní si možná říkáte: „No tak, to přeci není možné, láska je tak složitá a nevyzpytatelná, jak může jedno znamení zaručovat věrnost?“ Přesně tak, láska je složitá a nevyzpytatelná. Ale některé osobnosti jsou pro ni přirozeně připraveny a Kozoroh je mezi nimi.

Kozoroh je synonymem disciplíny a zodpovědnosti. A to jsou právě ty vlastnosti, které ovlivňují oddanost a věrnost v partnerství. Kozorohové jsou jako ti nejlepší hráči šachů, kteří vždy plánují několik tahů dopředu. A toto strategické myšlení uplatňují i v lásce. Lidé narození v tomto znamení jsou ti, kdo drží slovo a kdo jsou oddaní svým slibům a závazkům.

Zdroj: actualno.com