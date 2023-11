Jsou to mistryně projevování lásky a soucitu. Mají srdce na dlani a dokážou ocenit krásu malých věcí s nekonečnou lehkostí. Jejich vnitřní krása a chuť užívat života přitahuje muže jako magnet. O kterých znameních zvěrokruhu je řeč?

Býk (21.4. - 21.5.)

Její chůze je jistá, smělá, jako by kráčela po červeném koberci života. Její pohled je hluboký, fascinující, až hypnotizující. Její smích je hlasitý, odvážný a naprosto nakažlivý. Její přítomnost je tak silná, že dokáže přitáhnout pozornost celé místnosti. Žena narozená ve znamení Býka.



Je to žena, která je sebevědomá, nezávislá a stojí pevně nohama na zemi. Je odvážná, statečná a nebojí se jít za tím, co chce. Zároveň je neuvěřitelně svůdná, smyslná a neodolatelná.



Její elegance a chuť k umění a životu přitahuje muže jako magnet. Ale vyhrát její srdce není lehké. Vyžaduje to trpělivost, vytrvalost a různé projevy náklonnosti.

Její chůze je jistá, smělá, jako by kráčela po červeném koberci života.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Žena, jejíž životní mantrou je svoboda a umění se bavit. Její nezávislost je její síla, zábava je její prostřední jméno. Ráda zkoumá nové myšlenky a je otevřená novým zážitkům. Miluje objevování své individuality a má ráda, když jí na to partner dá prostor.



Její komunikace je otevřená. S Blíženkou budete vědět, na čem jste. Vždy má něco zajímavého na srdci. Je to podmanivá žena, se kterou se nikdy nebudete nudit. Je jako chameleon, dokáže se přizpůsobit jakékoliv situaci nebo prostředí.



Blíženka je inteligentní, sebevědomá žena. Nepotřebuje vaše ujišťování o její hodnotě. Mít ji po svém boku bude stát za každou sekundu vašeho času.



S Blíženkou budete vědět, na čem jste.

Lev (23.7. - 22.8.)

Září jako slunce, sebevědomě kráčí jako lev a vyzařuje sílu, kterou nelze ignorovat. Tato žena je vůdkyně, která může změnit průběh života svého partnera, pokud jí to dovolí. Je to čest být v přítomnosti tak silné a sebevědomé ženy. Je to ocenění síly a odvahy jejího muže snů.



Její sebedůvěra je obdivuhodná a mnohdy až strašidelná. Je sebejistá, odvážná a nezávislá. Nicméně, Lvice jsou také velmi tvrdohlavé. Jejich neoblomnost je obvykle jejich nejsilnější a nejslabší stránkou.



Dobývat Lvici je jako stát před horou Everest: může to být nejtěžší výzva, kterou jste kdy přijali, ale výhled z vrcholu stojí za to. Musíte dát do toho vše, co máte. Musíte být silný, odvážný a neohrožený.

Zdroj: www.astrotalk.com, www.liquida.it