Máte někdy pocit, když se díváte na svou drahou polovičku, že aktivitou právě nevyniká? Je línější než dřív a celé dny prosedí jen u televize? Možná patří do skupiny následujících mužských znamení zvěrokruhu, která jsou dle horoskopu nejlínější ze všech.

Býk (21.4. - 21.5.)

I když Býci umí dost tvrdě pracovat, patří mezi nejlínější znamení zvěrokruhu. Jak je to možné? Býci jsou prostě extremisté, dokáží být velmi impulzivní, ale i překvapivě klidní a trpěliví. Když se však ocitnou v situaci, která jim nevyhovuje, zůstávají, a to doslova, ve své komfortní zóně.

Jsou tak schopni prosedět a proležet celé hodiny na gauči a nepohnout se ani o centimetr. Muži Býci patří také mezi nejspořivější znamení, jsou prostě líní i v utrácení, a tak počítají každou korunu.

Býci jsou opatrní v nakládání se svými financemi.

Rak (22.6. - 22.7.)

Muži ve znamení Raka jsou velmi zodpovědní, zejména pokud se jedná o rodinu. Pečují o své blízké, často až extrémně a připravují se tak o čas, který by mohli strávit zábavou nebo nějakým svým koníčkem. Nesnášejí nepořádek, a tak neustále uklízí, a to i po ostatních doma. Není divu, že po vší té péči a námaze potřebují klid.

A tak si lehnou na pohovku, pustí televizi a odpočívají. Neznají jiný druh relaxace. Nedonutíte je jet na výlet nebo navštívit přátele, nejšťastnější jsou doma. Dobrodružství a zábavu si užívají u televizní obrazovky.

Lev (23.7. - 22.8.)

Rádi se povalují a práci za ně dělá někdo jiný. Tak by se dali popsat muži narození ve znamení Lva. Tito muži milují večírky, a tak se těší na víkendy, kdy mohou zazářit mezi lidmi a nechat se obdivovat. Během týdne nehnou ani prstem. Doma se nepouštějí do žádných domácích prací, na to mají svou ženu, přítelkyni či jiné osoby, které vše udělají za něj.

Povalují se, zírají na televizi nebo tráví čas na sociálních sítích, kam rádi uveřejňují své fotky a počítají lajky. V práci se také nepředřou, vždy dokážou mistrně delegovat odpovědnost na jiné, zejména mladší kolegy. Tito muži mívají často práci z domu, kterou vykonávají samozřejmě z gauče.

Vodnáři potřebují neustálou intelektuální stimulaci.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Muži narození ve znamení Vodnáře nevypadají jako líné typy, ale jsou. Velmi rádi totiž tráví čas o samotě doma, poslouchají hudbu nebo se věnují svým koníčkům. Rádi čtou, zajímají se o novinky, a tak je nejčastěji najdete na pohovce s knihou nebo u televize. Ani v práci nevyniká nad ostatními, spíš naopak.

Vyhýbají se složitým úkolům, nikdy nepracují přesčas a flákají se. Není divu, že jsou považováni za nudné patrony. Nesnášejí, když je někdo do něčeho nutí. Vyvíjíte-li na svého muže Vodnáře nátlak, že chcete jet na výlet nebo společně sportovat, se zlou se potážete. Zůstane u své knihy na gauči, dokud sám neuzná za vhodné se někam pohnout.