Některé ženy jsou skvělými matkami, některé jsou ještě lepšími babičkami. Do jisté míry jejich babičkovské vlastnosti ovlivňuje jejich horoskop. Jaká znamení zvěrokruhu patří mezi nejlepší babičky?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé ve znamení Ryb bývají skvělí rodiče, jako babičky jsou doslova požehnáním. Na tyto ženy se vnoučata mohou spolehnout v okamžiku největší nouze. Babička jim vždy pomůže, kdykoli za ní mohou přijít pro radu. S babičkou Rybou mají vnoučata pouto na celý život, jsou to ženy laskavé, trpělivé a pečující. Dokážou se vcítit do pocitů svých vnoučat, ať jim je sedm, patnáct nebo třicet let. Vždy pro ně mají otevřenou náruč a řešení jakéhokoliv problému.

close info Profimedia zoom_in Babičky v Rybách jsou pro svá vnoučata poženháním.

Beran (21.3. - 20.4.)

Babičky narozené ve znamení Berana vás zaplaví veškerou láskou a náklonností, zároveň se však o svá vnoučata zajímají. Rády si s nimi povídají a dokážou i diskutovat o problémech mladých lidí. Berani jsou silní a i jako babičky mají síly na rozdávání. Tu právě dávají svým vnoučatům, když ji nutně potřebují a neví, kam a jak v životě dál. I v pokročilém věku bývají impulzivní a energické, až to mnohdy ostatní překvapuje. Vždy nezištně pomohou a dobře poradí.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Jací jsou Blíženci prarodiče? Zábavní, vtipní a sršící humorem za všech okolností. Na rozdíl od jiných babiček jsou Blíženci ti, kteří se rádi baví s mladými a nikdy nezkazí žádnou zábavu. Mají osobité kouzlo, jsou to skvělí vypravěči a dokáží svá vnoučata zaujmout zajímavou historkou nebo vzpomínkou ze života. V přítomnosti babičky Blížence nikdy nepotřebujete mobil nebo televizi.

Rak (22.6. - 22.7.)

Klidné, emocionálně vyspělé a citlivé. Takové jsou babičky narozené ve znamení Raka. S každým svým vnoučetem dobře vycházejí. Bývají také neobyčejně štědré, ale své děti a jejich děti nikdy nerozmazlují. Umí být také pěkně přísné. Jsou neobyčejně tolerantní, mají vyrovnanou povahu, svá vnoučata nepoučují a nepovyšují se nad nimi. Vždy poradí, nabídnou řešení. Zároveň se zajímají o názor druhých. Bývají to spíš spolurodiče než prarodiče.

close info Profimedia zoom_in Babičky v Blížencích jsou zábavné

Váhy (23.9. - 23.10.)

Z povahy svého znamení bývají babičky Váhy naprosto spravedlivé. I když mohou u svých vnoučat narazit na vztek a protest, vždy si stojí za svým a ve svém rozhodnutí neustoupí. Děti svých dětí vedou ke zodpovědnosti a poctivosti a vždy je nasměrují na tu správnou cestu, ať to bolí sebevíc. Jejich vnoučata se k nim v dospělosti často vracejí, žádají je o radu a pomoc ve složitých životních situacích.

Zdroje: www.pinkvilla.com, knowinsiders.com