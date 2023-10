Každá žena je jedinečná. A každé z vás hvězdy daly do vínku různé vlastnosti. Těmto znamením byla nadělena andělská povaha a jsou nejmilovanější z celého horoskopu.

Ryby (19.2.-20.3.)

Ryby jsou kreativní, milé a hluboce empatické osoby, které mají neuvěřitelnou schopnost plně se vcítit do duší druhých. Mají velice bujnou představivost, a proto dokáží poradit s všelijakými emočními problémy, a co víc, dokáží vám plně naslouchat a nic si za to neúčtují. Jejich životním posláním je pomáhat ostatním a věřte, že by se pro vás rozkrájely.

Jsou nekonfliktní a pro každého se v jejich srdci najde místo. Snaží se na vše dívat z té lepší stránky, a když vejdou do místnosti, hned ji svou osobitou energií rozsvítí. Ženy narozeny ve znamení Ryb jsou obdařeny zajímavou povahou, která okolí přitahuje. Podle astrologů jsou nejoblíbenějším znamením ze zvěrokruhu.

Ryby jsou optimistické a milující.

Lev (23.7.-22.8.)

Lvice jsou silné, charismatické ženy. Vždy, když někam přijdou, jejich energie působí na ostatní. Nenechte se ale zmást, ženy narozeny ve znamení Lva mají velký smysl pro čest. Za spravedlnost by se bily do skonání.

Hvězdy jim nadělily obrovské srdce, ve kterém se skrývá spousta citu. Když spojíte přirozenou autoritu a šlechetné srdce, vyjde vám typická žena narozena v tomto znamení. A kdo by takové ženy nemiloval.

Rak (22.6.-22.7.)

Něžné, rozmilé dámy s citem pro romantiku. To jsou Račice. Pro toto znamení je nejdůležitější láska a rodina. Jsou to velice obětavé ženy, které by pro své milované byly schopny i dýchat. Jakožto vodní znamení jsou velice citlivé a umí naslouchat.

Pokud vám dají svou důvěru, můžete si být jisti, že by se pro vás doslova rozkrájely. Vždy se na ně můžete spolehnout, zejména s emoční podporou. Ženy ve znamení Raka jsou pro svou romantičnost velmi obdivovány a milovány.

Pro Raky je nejdůležitější rodina.

Býk (20.4.-20.5.)

Ženy ve znamení Býka jsou tradičně založené a někdy mohou být tvrdohlavé. Ale věřte, že mají dobré srdce. Elementem jejich znamení je země, proto umí stát vždy nohama pevně v realitě. Jsou známé pro svou praktičnost a schopnost poradit v těch nejtěžších situacích.

Ženy v Býku jsou jedno z nejspolehlivějších znamení zvěrokruhu. Když vám něco slíbí, vždy to dodrží. Mají laskavou povahu a jsou známé tím, že když máte jakoukoliv potíž, odloží své problémy a hned pomohou. Jsou to dobračky od kosti a lidé je zbožňují.

Zdroje: www.svetzeny.cz, www.ilcorrieredellacitta.com