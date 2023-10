close info Profimedia

Sliby se mají dodržovat, to nás učili od malička. Když něco začneš, musíš to dokončit. Choď včas, to je základ slušného chování. Proč je pro někoho toto nadlidský výkon? Může za to horoskop. Toto je pět znamení zvěrokruhu známých pro svou nespolehlivostí.

Beran (21.3. - 20.4.) Berani jsou plni energie a nadšení a rádi se pouští do nových výzev. Nicméně mohou mít tendenci být impulzivní a někdy si brát na sebe více, než zvládnou. Chybí jim jakýkoliv plán, jejich rozhodnutí jsou nepředvídatelná a jejich zbrklost vede k nepromyšleným akcím. Jedinci v tomto znamení by měli pravidelně provádět sebereflexi a zvažovat své cíle a priority, protože díky tomu často nejsou schopni dokončit úkol nebo dodržet závazek. close info Profimedia zoom_in Berani mohou být impulzivní a brát si na sebe více, než zvládnou. Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci jsou skutečně známí svou dvojí povahou a mohou v některých situacích být vnímáni jako nepředvídatelní. Jejich adaptabilita, rychlá mysl, vtip a šarm jsou pozitivními aspekty jejich osobnosti, ale zároveň často mění názory, zájmy i plány, což může být pro ostatní matoucí.

Vztahy se svým okolí si komplikují tím, že jsou náladoví a jejich emoce se mění rychlostí blesku. Svou rychlou řečí a energií vnáší chaos do různých situací a lidé jim pak nerozumí. Střelec (23.11. - 21.12.) Střelci milují svou svobodu, touží po nových zážitcích a jsou známí svou dobrodružnou povahou. Na první pohled působí jako vzrušující společníci, ale často očekávají, že budete respektovat jejich potřebu nezávislosti. Jsou zahleděni do sebe, a jednají jako neřízené střely. Reagují impulzivně a rychle se rozhodují, což zahrnuje i časté porušení závazků. Je důležité, aby si tito jedinci byli vědomi následků svých rozhodnutí a snažili se zlepšit svou schopnost plnit sliby. Vodnář (21.1. - 20.2.) Když potkáte člověka, který chce měnit svět, je to zaručeně Vodnář. Jejich vizionářství a touha stvořit lepší budoucnost pro všechny je obdivuhodná, ale zároveň je pro ně obtížné vyrovnat se s každodenními závazky a praktickými aspekty života. Vodnáři by si měli určit, které projekty a cíle jsou pro ně nejdůležitější a soustředit se na ně. Tím zajistí, že budou schopni plnit své sliby. close info Profimedia zoom_in Ryby se vyhýbají přímým rozhodnutím. Ryby (21.2. - 20.3.) Citlivé a zasněné Ryby mohou působit nespolehlivě právě proto, že ztrácí pojem o čase a o svých povinnostech. Trvá jim, než se rozhodnou, protože bývají zmatené a neumí zaujmout jasné stanovisko. Je důležité jim dát prostor pro zvažování věcí. Mohou se zdát opatrné, protože se snaží vyhýbat problémům nebo konfliktům. To může vést k tomu, že se vyhýbají přímým rozhodnutím. Ryby jsou nejméně důvěryhodné znamení. Související články close Horoskopy Ženy s nejlaskavější povahou. Tahle 4 znamení musí každý milovat. Jste to i vy? close Horoskopy Zjistěte, v čem jste nejlepší ze všech. Prozradí to vaše datum narození Zdroj: www.timesofindia.indiatimes.com, www.astrotalk.com



