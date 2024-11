Dobrý den, Jana Nováková. Dobrý den, Přineskarladomů. Ano, i tohle se může během představování stát. Česká příjmení jsou totiž plná kuriózních jmen. Ať už jde o pokyny, varování nebo připomínky starých událostí, některá z těchto jmen nesou stopy minulosti, které dnes působí neuvěřitelně.

Čeština má zvláštní dar vytvářet příjmení, která nejen popisují povolání nebo vlastnosti, ale také zachycují celá vyprávění. Přemýšleli jste někdy, jaký význam se může skrývat za jménem, které jste slyšeli poprvé?

Jedním z nejzajímavějších je Snědldítětikaši. Ne, není to indiánské jméno. Toto příjmení je důkazem, jak dokážou české rodinné historky najít cestu až do oficiálních záznamů.

Přineskarladomů má možná kořeny v nějaké události, která se v rodině nebo komunitě stala natolik významnou, že se z ní stalo příjmení. Rádsetoulal vyvolává dojem člověka milujícího svobodu a toulání, je dost dobře možné, že tohoto člověka lidé vídali dost sporadicky.

Zabiljelito je příjmení, které mísí humor s nádechem možného dávného dramatu. Může odkazovat na významnou událost, která se stala rodinnou legendou. Polehnidále zase evokuje starou radu nebo pokyn, možná spojený s místními tradicemi.

Dobrý den, Vítámvás. Dobrý den, Snědldítětikaši.

Nejezchleba působí jako varování a mohlo by reflektovat nějakou dávnou pověru nebo praktický pokyn, který měl v minulosti význam. Taková příjmení často přenášejí dávná poselství, která dnes působí tajemně nebo humorně.

Vítámvás má naopak přátelský a pohostinný tón, jako by nositelé byli známí svou ochotou vítat návštěvníky. Možná to skutečně odráží pověst rodiny v minulosti.

Příjmení Moc vyzařuje sílu a může symbolizovat vliv nebo historickou významnost rodiny. Má různé možné interpretace, ale působí autoritativně a důstojně.

Haspeklo. Vidíte tam to nebezpečí a oheň? Možná se váže k dramatickým událostem v historii, kde byla odvaha a statečnost na denním pořádku.

Jedno z dalších kuriózních příjmení v Česku je Hovnojedek, které bylo skutečně historicky doloženo v Praze v 16. století.

Každé z těchto jmen v sobě nese fragment historie a ukazuje, jak pestrý a zajímavý je český jazyk. Jsou to příklady toho, jak si Češi v minulosti hráli se slovy a jak se tyto hry odrážejí ve jménech, která dnes potkáváme. Každé příjmení je malé okénko do historie, které stojí za to prozkoumat.

Zdroj: cesky.radio.cz, cnn.iprima.cz