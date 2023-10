Nedokážou lhát, i kdyby chtěli a raději vám řeknou, že vypadáte hrozně, než aby vás pomlouvali za rohem. Jejich slova mají váhu a vy víte, že jednáte s čestným člověkem. Což začíná být ve světě plném polopravd vzácnost. Zajímá vás, o která znamení se jedná?

Beran (21.3. - 20.4.)

Berani nesnáší nespravedlnost a bojují za to, co je správné. K tomu patří i to, že říkají věci přímo a upřímně, což může být vnímáno jako brutální přímočarost. Obvykle to ale dělají bez zlých úmyslů.

Pro Berany je typické otevřené jednání, jsou rozenými diplomaty a mistry taktu. Lidé narození ve znamení Berana jsou považováni za férové, důvěryhodné a spolehlivé. Jejich slovo má váhu a můžete jim věřit.

Slovo Beranů má váhu a můžete jim věřit.

Býk (21.4. - 21.5.)

Poctivost je pro Býka důležitou hodnotou. Mnohdy preferují pravdu, i když může být nepříjemná, před lží. Býci vlastně lhát ani neumí, i kdyby se o to sebevíce snažili. Raději vám rovnou řeknou do očí, jak hrozně vypadáte, než aby vás za rohem pomlouvali.

To je přesně ten důvod, proč je jejich společnost tak vyhledávaná. Jsou pevní ve svých zásadách, nepoužívají žádné záludnosti a velmi ochotně sdílejí své znalosti a zkušenosti s ostatními.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Střelci doslova prahnou po poznání a pravdě. Jsou známí svou upřímností a otevřeností. Říkají to, co si myslí, a nemají tendenci skrývat své pocity nebo názory. Snaží se chránit pověst svých blízkých a budou ochotni bránit je před nepříznivými situacemi.

I když svou pravdu nijak nezjemňují, víte, že to, co vám říkají, myslí dobře a z hloubi duše. Pokud hledáte nejčestnější znamení zvěrokruhu, právě jste ho našli.

Střelci chrání pověst svých blízkých a budou ochotni bránit je před nepříznivými situacemi.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnáři jsou motivováni navrhovat změny a zlepšovat svět kolem sebe díky svým vizionářským myšlenkám. Pravdu vnímají jako prostředek pro vytvoření lepší budoucnosti pro nás všechny. Jejich osvěžující pravdomluvnost, vzdor společenským konvencím, je výborný nástroj společenského pokroku.

