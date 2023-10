close info Profimedia

Ema Novotná 10. 10. 2023 8:34 clock 2 minuty

Těmto znamením jde práce od ruky a na co sáhnou, to se jim vydaří. Jsou nejšťastnější z celého horoskopu. Zajímá vás, čím to je? Jen se podívejte.

Ryby (21.2. - 20.3.) Ryby jsou kreativní, empatické a duchovně založené bytosti. Mají spíše introvertní povahu. Většinou je najdete v rohu, jak samy filozofují ztraceny ve své mysli. Ale pozor, tichá voda břehy mele. Mají totiž velice dobré intuiční schopnosti. Díky tomu dokáží vycítit příležitost, chytnout se jí a už ji nepustit. Navíc tyto schopnosti využívají především k pomoci druhým. Pokud máte ve svém okolí šťastnou Rybu, máte zkrátka kliku i vy. Střelec (23.11. - 21.12.) Lidé narozeni ve znamení Střelce jsou upřímní, dobrosrdeční. Mají smysl pro dobrodružství. Svoboda je jejich životní slovo. Dle jejich aktivního ducha byste možná mohli soudit, že jsou impulsivní, ale štěstí je jim i přesto v patách a v jejich cestách za poznáním je vždy následuje. Střelcům vládne Jupiter, planeta znázorňující štěstí a hojnost. Proto se pouze zřídka setkají se zklamáním, a když už, jejich optimistický duch jim vždy pomůže najít na situaci nějaké pozitivum. close info Profimedia zoom_in Střelci jsou šťastní za jakékoliv situace. Lev (23.7. - 22.8.) Znamení Lva je temperamentní, znázorňuje přirozenou autoritu a charisma z nich přímo tryská. Lvi jsou sebevědomí a jistě jste si všimli, že mohou mít sklony k narcisismu. Potřebují být pořád hlavní hvězda v místnosti a milují všechny své úspěchy a hlavně sami sebe. Štěstí se k nim zády neobrací, protože klíč ke štěstí je milovat sám sebe. A kdo jiný než Lev by to mohl být. Váhy (23.9. - 23.10.) Harmonie, klid a nekonfliktnost. To jsou slova, která charakterizují Váhy. Toto znamení je perfekcionistické a analyzuje každou situaci, než učiní rozhodnutí. Štěstí a nekonfliktní povaha povaha jim přejí ke správným, šťastným rozhodnutím. Proto mají Váhy jak v pracovním, tak v osobním prostředí kliku jako málokdo. close info Profimedia zoom_in Intuice Vah jim pomáhá docílit jejich vysněné harmonie. Blíženci (22.5. - 21.6.) Blíženci jsou komplikované znamení. Mají svou lepší a horší stránku. Umí být chladní, nekompromisní nebo milí, usměvaví a komunikativní. Tyto dvě rozpolcené stránky jejich osobnosti se však úžasně doplňují a vždy, když jde o štěstí, vyvstane ta správná. Blíženci jsou také skvělí manipulátoři, takže když se vám zdá, že se jim smůla lepí na paty, mějte se na pozoru. Nemusí to tak být. Související články close Horoskopy Ženy s nejlaskavější povahou. Tahle 4 znamení musí každý milovat. Jste to i vy? close Horoskopy Tohle na vás váš partner přímo nenávidí. Nemůžete za to, je to jeho znamením Zdroje: www.wrapnroll.cz, www.prozeny.cz

astrologie Jupiter

