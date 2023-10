Určitě jste se už potkali s mužem, který se projevil jako velký slaboch. Takový charakter je do jisté míry ovlivněn horoskopem. Kteří muži se narodili jako největší slaboši zvěrokruhu? Tady jsou jejich znamení.

Beran (21.3. - 20.4.)

Muži ve znamení Berana často nevědí, jak zacházet se svými emocemi. Rozhodují se velmi impulzivně, nevědí, jak jednat, když musí čelit komplikovaným situacím. Rozhodnutí, která učiní, je pak velmi oslabují.

Zbrklost a impulzivnost je řadí mezi psychicky nejslabší znamení zvěrokruhu. Nedokážou pak snést ani dobře míněnou kritiku od svých přátel nebo kolegů, trápí se a jsou úplně na dně. Postrádá disciplínu a koncentraci.

close info Profimedia zoom_in Beran nezvládá kritiku ostatních.

Rak (22.6. - 22.7.)

O těchto mužích je známo, že jsou extrémně citliví a mírní, pokud jde o lásku a jiné silné emoce. Pokud jde o vyjadřování svých citů těm, které milují, jsou velice zranitelní. Pokud s nimi někdo mluví přísným tónem, chladně a bez pozitivních emocí, hned se hroutí a hluboce je to zasáhne. Nedokáží v sobě najít mužskou stránku osobnosti, někdy se chovají jako rozmazlené ženské. Málokterá žena tohle dokáže vydržet.

Panna (23.8. - 22.9.)

U ženského znamení Panny byste určitě slabošství nečekali, muži narození v Panně slaboši jsou. Málokdy to však odhalíte, dokáží to perfektně skrývat. Ve skutečnosti jsou velmi zranitelní. Hrají si na siláky, ale vnitřně se to v nich mele a emoce lítají nahoru a dolu.

Těžce nesou, když se o nich říkají ošklivé věci, ale dělají vše pro to, aby to nedali najevo. Rádi svou odpovědnost házejí na druhé, zejména na své manželky a partnerky. Nemají rádi konflikty, a tak se raději schovávají za ženské sukně.



close info Profimedia zoom_in Muži Panny se cítí uvnitř velmi zraněni, nedávají to ale najevo.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Muži narození ve znamení Ryb jsou často považováni za nejslabší ze všech znamení. Patří mezi největší snílky, s krutostí a syrovostí reálného světa si často neví rady. Své emoce často neumí zvládat. Ryby uvidíte často v životě plakat.

Bývají náladoví, podráždění a jejich slabošství se projevuje tak, že před problémy utíkají a nechávají je takzvaně vyhnít. Raději si někde o samotě sní a lepší budoucnosti a světě bez konfliktů a potíží.