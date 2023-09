Někteří z nás mají celý život v naprostém pořádku, žijí v čistotě a uklízejí každý den. Druzí si libují v nepořádku a nevadí jim ani sem tam nějaká ta špína. Určitě vás bude zajímat, které ženy patří do této skupiny. Záleží totiž na jejich znamení zvěrokruhu.

Beran (21.3. - 20.4.)

I když ženy ve znamení Berana určitě nežijí ve špíně, nesetkáte se u nich doma s perfektním pořádkem. Ony prostě nenávidí myšlenku a představu, že by měly doma všechno perfektně zorganizované a seřazené. To není pro ně.

Udržování pořádku, to pro ně prostě není. Častokrát to řeší tak, že věci, které jim překážejí, hodí pod postel. Tam se toho přece vejde. Prostě si nemůžou pomoct.

Berani dávají všechny věci pod postel

Lev (23.7. - 22.8.)

Do domu nebo bytu, kde žijí ženy zrozené ve Lvu, raději nevstupujte. Asi byste se pro samý nepořádek nemohli ani pohodlně usadit na gauč nebo do křesla. Lvice mají všude plno věcí a ani ve snu je nenapadne je někam uklízet nebo skládat oblečení.

Pohazují vše kolem sebe, cítí se tak svobodné a kreativní. Mnohdy se však stane, že pod horami oblečení zapomenou okousané jablko nebo mastný obal od pizzy. Lvice to však příliš netrápí.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Určitě se budete podivovat nad tím, že ženy narozené ve znamení Vah figurují na tomto seznamu. Vždyť přece tolik touží po harmonii! Ta však s úklidem nemá vůbec nic společného. Váhy úplně v klidu mohou dlouhodobě žít v neuklizeném prostředí.

Skvrny na podlaze je nevzrušují, stejně jako hromady neumytého nádobí nebo zapatlané dveře a zrcadla. Raději se soužití s Vahami vyhněte, nebo jim zaplaťte dobrou uklízečku.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři upřednostňují život bez stresu, který nezahrnuje žádnou namáhavou práci, do které počítají zejména uklízení. Při představě, že by měli srovnat všechny své věci, které se všude kolem nich povalují, se jim dělá mdlo.

To, že by vzali do ruky prachovku, mop na vytírání či houbičku na nádobí a vrhli se do gruntování, je pro ně nepředstavitelná situace. Do uklízení se vrhnou, až když je situace naprosto kritická. Ovšem nečekejte žádnou pečlivou práci, úklid většinou odbydou a mají za pár minut hotovo.

Štíři upřednostňují život bez stresu, tedy bez uklízení.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Ženy zrozené ve Střelci mají svobodnou duši a neustále někam cestují. Když už se náhodou ocitnou doma, jen vybalí kufry a zabalí další. Na úklid jim nezbývá téměř žádný čas a i kdyby zbýval, považují uklízení za ztrátu času.

Dokáží kolem sebe doslova nastlat, v jejich domově to často vypadá jak na smetišti. Pokud už se někdy rozhodnou pořádně vygruntovat, většinou si na to zavolají profesionály.